遭警車尾隨心虛加速右轉　慘惹！失控連撞3車衝進派出所花圃

▲林姓男子被警車尾隨疑心虛加速右轉，失控連撞3輛路邊車輛，還衝入復興所花圃，被警方帶回調查偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局莊敬所警網，17日凌晨發現1部可疑車輛，尾隨伺機要攔檢時，該車突加速行駛，在右轉時疑緊張失控，連撞路邊3車後，衝入永康分局復興派出所前花圃，全案由一分局警方將26歲林姓男子帶回偵辦中。

台南市警一分局莊敬所巡邏警網17日凌晨3時，在東區凱旋路發現1部可疑車輛，警網在後尾隨待機攔停，途中該車未有停車跡象，加速駛離後，莊敬所警網永康區、東區交界的中華路、小東路口，再度發現該可疑車輛，再度尾隨在後伺機攔停，未料該自小客車於中華路右轉華興街時，失控撞擊路邊3輛汽車，該車並衝上永康分局復興派出所花圃。

因發出巨大撞擊聲，讓附近民眾嚇一跳出來察看，民眾聽到一群警察一直喊說「趴下…」，網友拍照片PO網，指稱：「有物體擊中了復興派出所的花園了，救護車也來了」。

一分局莊敬所員警也下車會同復興所警方查處，發現車上有1位26歲林姓男子及其女友2人，本案協調後由一分局莊敬所將林姓駕駛人帶回偵辦，釐清相關案情。

初步調查，林姓男子有喝1瓶啤酒，因看到警車怕被攔檢測出酒測值超標，想駕車加速離去時，疑在緊張心虛下失控肇事，警方對林男進行酒測但未超標。



一分局指出，巡邏員警於17日3時許現一輛自小客車於凱旋路內環道逆向行駛，即上前鳴笛示意該車停靠路旁接受盤查，惟該車未依警方指示停車，一分局員警見狀尾隨伺機攔查，惟該車行經肇事地點自撞停放於路邊的車輛，未有人員受傷，警方將依道安條例對逆向行駛、闖紅燈、不服稽查取締等依法舉發，另警方經檢測林姓駕駛人酒測值未達法定標準，將經後續調查後再行函送台南地檢署偵辦。