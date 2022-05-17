鬼切過馬路「小貨車猛力撞上」　單車伯慘死輪下...恐怖影像曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮1名80歲老翁，下午騎單車經過彰美路5段要去訪友時，與貨車發生擦撞，單車後輪凹陷人也倒地，顱內出血送醫不治，為了避免長者遭到2度追撞，附近家扶中心人員隨即拿出三角錐、協助報警。家扶中心指出，這路口不到一個月，已經發生3起車禍，請大家務必注意行車安全。

▲彰化阿公騎單車被撞送醫不治。（圖／民眾提供，以下同）

▲阿公被撞倒警消救護。

依據監視器影像，這起車禍發生在下午接近1點，彰美路與仁美路口車水馬龍，阿公騎單車沿著彰美路從外側車道穿越到內側車道，與同向的貨車發生擦撞倒地無法動彈，附近家扶中心人員聽到「碰」的一聲，隨即衝到現場查看，從辦公室拿出三角錐，圍在事故現場，並協助報警消到場，將人送往彰基，稍早傳出經院方急救後，仍傷重不治，至於整起肇事原因，有待警方進一步調查。

▲彰化阿公騎單車送醫不治。

有網友說在彰美路口，時常看見逆向轉彎的機車（彰美路轉仁美路），和在轉彎處經常可看到違停或是併排的轎車停放在路邊，不發生車禍都很難，議員賴清美也指出，彰美路5段路口，今年從1月至今已經發生不下10起車禍，今年4月才前往會勘加強紅綠號誌燈，但車禍還是發生，提醒用路人行經路口務必減速通行，並遵守交通規則。

▲彰化阿公騎單車穿越馬路，不幸被小貨車撞死。