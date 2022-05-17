台灣被美國CDC列入「高風險」很可怕？　防疫模範國早就上榜

▲台灣被美國列入「3級高風險國家」，引發台灣民眾的討論。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新旅遊警示名單，在目前最高第三等級的「高風險國家與地區」中，新增4個包含台灣在內的國家與地區。部分台灣民眾對此感到相當憂心，是否代表台灣疫情已經失控，被世界列為黑名單，但事實上包括日本、南韓、香港，還有「防疫模範生」紐西蘭，不但都在3級榜上，甚至還曾經登上更危險的4級名單。

▲美國CDC的3級風險國家，連防疫模範生紐西蘭都在榜上。（圖／翻攝自美國CDC網站）



美國在今年2月8日宣布，對日本的旅遊警示提升至最高的第4級，另外美國在今年3月7日也宣布，將香港、紐西蘭和泰國的旅遊警示提升到最高的第4級。

根據美國CDC公布的分級定義，第4級將保留用於特殊情況，例如快速升級的病例軌跡或極高的病例數、新的關注變異株出現，以及醫療保健基礎設施崩潰。

▲美國CDC的1級「低風險國家」名單。（圖／翻攝自美國CDC網站））



第3級定義為，過去28天每10萬人中的新增病例，大於100人。第2級定義為，過去28天每10萬人中的新增病例，50~100人。第1級的定義為，過去28天每10萬人中的新增病例，小於50人。