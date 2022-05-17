仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝

記者張靖榕／綜合外電報導

南加州橘郡（Orange County）人口多為退休銀髮族，華人比例也相當高，警方16日證實前一日在拉古納伍茲市（Laguna Woods）開槍的男性嫌犯，是68歲的拉斯維加斯中國裔移民大衛周（David Chou），因不滿中國與台灣緊張的政治局勢，特別針對台灣教會犯下槍擊案。FBI已展開仇恨犯罪（hate crime）調查，警方逮捕大衛周並控1項謀殺罪、5項謀殺未遂罪。

綜合外電報導，大衛周於周日（15日）下午開車前往拉古納伍茲市的日內瓦長老教會教堂，先將大門鎖上後，對教堂內的信眾開槍，造成1死5傷慘劇。

▲警方稍早公布大衛周（David Chou）長相 。（圖／翻攝推特@traviscrice）

警方指出大衛周在中國出生，後移民美國，犯案出於「政治動機」，由於長期不滿中國與台灣緊張的政治局勢，對台灣人心生仇恨，因此特別針對該處教堂下手。警方表示在大衛周的車內找到相關仇恨台灣的證據，並表示兇嫌並不認識教堂內的台灣人。

本起犯案為預謀犯案，警方指出大衛周謀劃在教堂的交誼廳，扔擲類似汽油彈「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktail）的爆裂物，並準備好多袋彈匣。他在上午的禮拜結束後，趁台灣教友用午餐期間，開始巡視教堂各個出口，用鐵鍊鎖上後再用強力膠黏死鎖頭，之後拿出預先藏好的槍枝開槍。報導指出大衛周持有2把購自拉斯維加斯的9釐米半自動手槍。

大衛周在拉斯維加斯擔任保全人員，犯案後被警方以1項聯邦謀殺罪以及5項聯邦殺人未遂罪起訴；然而FBI根據犯嫌持有的證據以及針對的對象，認為本案有仇恨犯罪嫌疑，已朝此方向展開調查。

報導指出中國出生的大衛周多年前已經移居美國，並在多個城市居住過。橘郡副警長霍拉克（Jeff Hallock）在記者會上指出，大衛周獨居在拉斯維加斯，他的妻子和小孩則居住在台灣。

霍拉克說大衛周年輕時也曾住在台灣，但並未受到歡迎，成為對台灣以及台灣人不滿的因素之一。報導指出，法院訂定大衛周的保釋金100萬美元，目前尚不清楚有無律師擔任大衛周的辯護人。