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黃偉哲親自體驗「台南共照雲」　盼提供市民更優化的便民流程

▲台南市長黃偉哲前往衛生局林森辦公室視察「台南共照雲」的流程規劃，體驗收到共照雲簡訊後流程，期盼提供民眾更優化的便民流程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往衛生局林森辦公室視察「台南共照雲」的流程規劃，體驗收到共照雲簡訊後流程，期盼提供民眾更優化的便民流程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情持續升溫，為儘快讓台南市COVID-19確診個案及被匡列為密切接觸者的市民收到隔離通知書，16日台南市長黃偉哲前往衛生局林森辦公室視察「台南共照雲」的流程規劃，黃偉哲親自模擬確診者、密切接觸者，體驗收到共照雲簡訊後流程，期盼提供民眾更優化的便民流程。

市長黃偉哲表示，疫情擴大，全台醫療量能相對也變大，醫護人員非常辛苦，避免導致部份民眾收到居隔單時間延後、或申請保險等後續困擾，開放讓民眾可自行透過「台南共照雲」LINE@官方帳號下載居隔單，期盼民眾更便利。

衛生局表示，「台南共照雲」功能為下載居隔單、快篩陽性後續處理、視訊關懷、身體不適回報等部分，每天視情況依據確診者、親密接觸者，分群客製化推播南市、或中央最新相關政策。

▲台南市長黃偉哲前往衛生局林森辦公室視察「台南共照雲」的流程規劃，體驗收到共照雲簡訊後流程，期盼提供民眾更優化的便民流程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

確診者於收到台南市發送的簡訊後，可以透過綁定共照雲獲得防疫相關資訊、於「健康教室」查詢防疫相關問題，如生活關懷專線、健康照護專線、垃圾清運、寵物照護專線等；確診者可以填寫每日健康回報表單、心情溫度計，讓居家照護人員了解確診者的生心理狀況。

▲台南市長黃偉哲前往衛生局林森辦公室視察「台南共照雲」的流程規劃，體驗收到共照雲簡訊後流程，期盼提供民眾更優化的便民流程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，若民眾是居家隔離、居家檢疫、自主防疫身分，可以透過共照雲上傳陽性快篩試劑、健保卡及居隔、居檢、自主防疫身分證明文件，預約醫師線上評估及判斷；確診者及居家隔離者，也可以透過共照雲下載隔離通知書。

衛生局強調，為服務南市確診民眾，凡符合「確診研判日為2022年5月4日（含）以後，且評估為居家照護之確診者」，以及「與確診者最後接觸日為2022年5月8日（含）以後的密切接觸者」等條件的民眾，可加入「台南共照雲」LINE@官方帳號「@794mfoab」，註冊綁定通過後，經居家照護中心確認符合居家照護對象，系統依序開立隔離通知書後，民眾即可點選置底選單申請下載自己的隔離通知書。

同時，為避免冒名領取，每一個LINE帳號只能綁定一人，且只能領取一人的居隔單。除使用「台南共照雲」外，民眾也可以請親友協助，或於解除居家隔離後，前往衛生所申請通知書，衛生所查證民眾身份無誤後，將現場列印提供民眾通知書。
 

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