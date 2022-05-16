新北率先成立「防疫派遣中心」　侯友宜慰問執勤同仁辛勞

▲新北率先全國成立「防疫派遣中心」。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市近日新冠肺炎每天確診人數約在2萬3000人左右，消防局調動內勤同仁387人，每天於防疫派遣中心輪班負責醫院聯繫、案件統計、電訪關懷及民眾諮詢等工作。市長侯友宜15日特別前往消防局視察119及防疫派遣中心，並慰勉防疫執勤同仁，感謝所有消防及義消同仁辛勞。

侯友宜指出，新北市消防局在3月成立防疫派遣中心，動用387名人力，負責輕重症分流、醫療收治、後續追蹤關懷及民眾諮詢，電話量從原本的單日平均1000通增加到5000通，上升5倍；救護車派遣案件量也從500件增加到700件，增加4成；目前已啟用100輛救護車，面對未來疫情高峰會再提升量能，尚有20輛救護車及70輛災情勘查車視情況投入防疫作戰。

▲新北市長侯友宜慰問執勤同仁辛勞。

侯友宜表示，為保持各醫院醫療量能，消防局執行防疫案件採輕重症分流，針對重症病患快速送醫，而不需送醫的民眾則以轉介並給予關懷。侯友宜說，消防局的應變能力非常強，在派遣過程都以最快速度抵達收治醫療，都能在10幾分鐘就迅速完成任務，讓民眾安心安全地到醫院治療。

侯市長強調，消防局119及防疫派遣中心會持續做好分流，把醫療救護量能留給中重症及急需的民眾，確保醫療資源及量能合理使用。市長並勉勵同仁面對嚴峻疫情，務必全力以赴協助民眾度過難關。

消防局長黃德清表示，防疫派遣中心原本設置6席處理席，因應疫情滾動調整，目前已增開到23席，截至5月10日受理總通話量約1萬通。其中，每日重症聯繫收治醫院案件約200件，輕症案件協助轉報衛生局追蹤關懷約100多件，受理民眾諮詢電話也超過100通；若防疫案件持續增加，處理席將擴充到38席。

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