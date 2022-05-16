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國中教育會考5／21-22登場　鄭文燦：確診考生解隔後補考

▲鄭文燦視察國中教育會考桃園考區考場防疫演練。（圖／新聞處提供）

▲鄭文燦視察國中教育會考桃園考區考場防疫演練。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國中教育會考將於5月21、22日登場，桃園市長鄭文燦16日到陽明高中視察「2022年國中教育會考因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情預防演練」時表示，桃園考區今年報名人數共2萬763人，其中集體報名人數共2萬669人，個別報名人數共94人；若有匡列居家隔離、居家檢疫或自主防疫的考生，將安排至第二類備用試場應試。

▲鄭文燦視察國中教育會考桃園考區考場防疫演練。（圖／新聞處提供）

依類型區分每間試場最少容納12名、最多則安排36名考生應試；若考生為確診者，則於解隔後參加補行考試。鄭市長也特別叮嚀，5月21、22日國中教育會考並未開放親友陪考，桃園各國中將成立「考生服務隊」，每校也設置1名安全維護人員，協助考生訂購午餐及各項應試服務事宜。

▲鄭文燦視察國中教育會考桃園考區考場防疫演練。（圖／新聞處提供）

市府教育局也為每位考生準備「防疫用餐隔板」，原則上將安排考生在原試場教室用餐，避免群聚並減少飛沫感染的可能。此外，為維護考生應考權益，桃園各國中九年級學生及各補習班九年級課程，自5月14日起停止實體課程，改採線上教學，讓考生可以專心衝刺，也避免被匡列而影響考生的考試權益。

另外，環保局環境清潔稽查大隊將於5月20日至22日連續3日，動員防疫消毒隊員176人次，針對24所考場（含2所備用考場）的公共環境，執行防疫消毒作業，各試場座位及考生室內休息區也將由各考場人員完成消毒，以確保考場防疫工作滴水不露。

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