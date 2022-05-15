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快訊／7縣市大雨！今晚又一波水氣　明最冷探16℃

（圖／氣象局）

▲今白天水氣稍減少。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

7縣市大雨特報！中央氣象局提醒，今天（15日）晚間會有另一波水氣移入，各地降雨再度增多，雨勢轉趨明顯且較為持續；周一東北季風來到最強，各地天氣較涼甚至有點冷，北部及東北部整天溫度介於16到19度。

大雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣

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氣象局今晨對7縣市發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今中部、高雄、台東山區及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，今天鋒面雖然會逐漸南移至巴士海峽，不過，鋒面後的雲帶仍然位於台灣上空，各地還是屬於容易下雨的天氣，白天水氣稍微減少，雨勢趨緩且降雨較為短暫；今晚會有另一波水氣移入，各地降雨再度增多，雨勢轉趨明顯且較為持續，西半部山區並有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，東北季風持續影響，北台灣會比周六再涼一些，白天高溫在20度上下，夜晚低溫則會降到17度左右；至於其他地方早晚也較涼，氣溫會比周六低一些，低溫約19到22度，白天高溫則在24到28度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局預報，周一水氣偏多，各地容易下雨，降雨有機會較為持續，且西半部山區有局部大雨發生的機率；東北季風來到最強，各地天氣較涼甚至有點冷，北部及東北部整天溫度介於16到19度，其他地方早晚低溫18到20度，白天高溫21到24度。

氣象局表示，周二清晨各地天氣仍較涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，到了周三就會回到白天舒適溫暖、早晚稍涼的天氣型態；水氣逐漸減少，東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，周四至周六水氣逐漸增多，降雨機率提高，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；另外，周六北部地區也會有局部短暫陣雨。

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