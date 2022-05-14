梅雨鋒面到！2縣市深夜「大雨特報」　週末防劇烈大雨、北台濕涼

▲週末將是鋒面影響最明顯的時間，北台灣濕涼出門要多加件外套。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

受到今年第一道梅雨鋒面影響，氣象局13日晚間9點針對南投及花蓮山區發布大雨特報。氣象局表示，滯留鋒面接近台灣本島，週末將是鋒面影響最明顯的時間，各地天氣較濕涼，這兩天要嚴防劇烈降雨。

氣象局指出，隨著滯留鋒面逐漸接近本島，越晚各地降雨機率越高，易有短延時強降雨，尤其14日凌晨後，滯留鋒面逐漸南移，西半部及東北部地區降雨較全面且持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部地區也有短暫陣雨或雷雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東北季風及降雨影響，14日各地天氣較濕涼，清晨各地氣溫約22至24度，北台灣中午溫度降至20至22度，越晚越有涼意，中部及東部高溫約24、25度，南台灣高溫也略降為27、28度，各地感受舒適偏涼，因為下雨體感溫度會再更低一些，出門在外記得要多加件衣物注意保暖。

▲週五晚間大雨特報：13日晚至14日南投及花蓮山區有局部大雨發生機率。



週日(15日)滯留鋒面影響，水氣多、大氣不穩定，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下週一(16日)鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢雖趨緩但仍要留意山區累積的降雨；週日、下週一亦受東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右。

下週二(17日)清晨各地天氣仍較涼，白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升；下週二及下週三(18日)東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週四、下週五(19日、20日)東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。