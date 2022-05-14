「致災性梅雨」轟炸15縣市　北台灣越晚越冷

▲滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(14)日澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今年第一道梅雨滯留鋒報到，今天全台15縣市發佈大雨特報，局部地區可能還會有豪雨、雷雨發生的可能。北台灣越晚越涼，氣象專家提醒，這波梅雨帶來的雨勢有致災可能性，要小心防範。

中央氣象局資料指出，今天（14日）凌晨起，滯留鋒面逐漸由北往南移動，西半部及東北部地區降雨會較全面且持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部地區也有短暫陣雨或雷雨，請留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，天雨路滑請小心安全。

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▲今年第一道梅雨滯留鋒報到，今天全台15縣市發佈大雨特報。

東北季風及降雨影響，各地天氣較濕涼，清晨各地氣溫約22-24度，北臺灣中午溫度降至20-22度，越晚越有涼意，中部及東部高溫約24、25度，南臺灣高溫也略降為27、28度，各地舒適偏涼，因為下雨體感溫度會再更低一些，外出應多加件衣物注意保暖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(14)日至下週一(16日)「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。

最新模式模擬顯示，徘徊在巴士海峽的「滯留鋒」，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，下週五(20日)起台灣將再度處於不穩定、易降雨的環境。但各國模式(歐、美、加)模擬的影響時間、強度都不相同，需繼續觀察。

▼北台灣氣溫偏低，氣象專家提醒要預防致災性降雨。