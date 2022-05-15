　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名2類人快篩陽免PCR「自主管理」　黃珊珊揭另類台灣奇蹟

記者陳俊宏／綜合報導

台北市副市長黃珊珊確診，正進行居家隔離。對於疫情大爆發，她認為，真有必要都去做PCR嗎？一般人快篩陽性後，如果沒有特別需要的人（無症狀或輕症者），是可以讓他們自主管理，有症狀再通報政府處理就好，所有政府的人力及醫院量能，應該服務有症狀、有需要的民眾才對，「每天10萬人排隊做PCR？又是一個另類台灣奇蹟！」

黃珊珊在臉書說，現在經過大家不斷疾呼，快篩試劑開始陸續供貨，雖然價格不等，但是快篩陽性會越來越多，因為很多人是為了上班上課，公司或學校要求出示快篩陰性證明，其實，快篩陽性不管有沒有做PCR，誰敢去上班？老闆和老師也應該不敢叫你上班上課吧！

「如果沒有上班上課的需求，也不會有人想每天戳鼻孔吧！」黃珊珊表示，台灣每一天的PCR量能的實驗室最大量能近20萬，台北市約3萬，但前提是要有足夠的醫護人員進行採檢；現在醫院量能都在處理專責病房與急門診，最多也只能開到3萬，超過3萬，就算有人力採檢，但當天也做不出PCR報告，更沒辦法進一步給藥、安置與關懷！

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

黃珊珊指出，這個問題已經開始出現，很多人快篩陽性如果沒辦法馬上排到急門診採檢，所以還不會被認為是「確診者」，相關的服務及用藥都會被忽視，「我們已經要求區級關懷中心提早服務，只要是快篩陽的民眾進線，就是比照確診者，先提供必要協助！」

黃珊珊提到，這幾天討論的「快篩陽」是否認定為「確診」？柯文哲市長說的都是以「症狀」為主（例如已經很喘），加上「快篩陽」，醫師臨床判斷直接認定為「確診者」直接給藥，可以早一點對症下藥，救人難道還要再等PCR的結果嗎？

黃珊珊表示，衛福部長陳時中說有偽陽性與法律問題，那是另一個層次的問題，醫師第一線判斷才是最重要的，對症下藥，不該被PCR程序耽誤，才是正辦！

▼民眾排隊採檢PCR。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

黃珊珊認為，下一步，就是快篩陽數量大幅超過PCR量能，也就是說根本沒辦法再排PCR採檢了，全台灣如果每天超過20萬確診案例以後，也沒有必要再做匡列隔離，更不需要以PCR認定確診，因為已經做不到了；到時，就是快篩陽性後自主管理，在家靜靜待7天。她呼籲公司行號給予防疫假，就視同一般流感，中重症才需要通報！

黃珊珊指出，如果你快篩陽，請不要慌張，先把檢體包好，可以到各大急門診去採檢PCR，現在量很大，你可能排不到預約，不過每個地方都會有部分開放現場掛號；另外，就是「車來速」，因為每天爽約率也有1到2成，大家還是可以到現場，只是登錄要排比較久的時間，請體諒醫護人員的辛勞，耐心等候。

黃珊珊說，把快篩陽當作確診，從病患的角度來說，在這個緊急時刻是必要也不得不的措施，醫院的量能應該回防醫療前線，而非用在PCR採檢，輕重緩急非常明顯，但現在的政策既然如此，他們也會全力配合讓民眾可以快一點做到PCR採檢。

▼民眾排隊採檢PCR。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

黃珊珊表示，其實，有關保險跟請假，有很多方法可以替代，有需要法律文件的人才做PCR，其他只是需要好好安靜養病的人，不需要勞民傷財到處找地方做PCR採檢，最後也還是在家隔離靜養，只是多了一張隔離書而已。

「所以，如果沒有保險或請假問題的人，真有必要每個都去做PCR嗎？」黃珊珊提到，其實，一般人快篩陽性後，如果沒有特別需要的人（無症狀或輕症者），是可以讓他們自主管理，有症狀再通報政府處理就好，所有政府的人力及醫院量能，應該服務有症狀、有需要的民眾才對。

黃珊珊指出，下一步就是快篩陽也要分流，有需要保險或請假的人才做PCR，但也鼓勵企業界以快篩陽作為准假依據，一般人快篩陽後就自主隔離7天，「現在，我們為了保險與請假的法律問題，以PCR作為確診的唯一依據，造成所有人等在急門診前大排長龍，請問，這樣怎樣應付接下來每天超過10萬確診數的日子？」

黃珊珊認為，「每天10萬人排隊做PCR？又是一個另類台灣奇蹟！老人與小孩最辛苦，高風險也是要排隊做PCR，他們有些根本沒有保險或請假的問題，真的不如好好居家休養！何時中央能感受第一線的反應？用藥看症狀還是看法律？每天幾萬人都在排隊PCR，人是活的、法律是死的。」

5/12起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，可快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR，至於未來是否全面快篩陽就確診？指揮中心指揮官陳時中回應，快篩陽即確診「這裡面無法完全等同」，但如果是高風險群，現在已有相關措施，例如長照機構染疫，快篩陽就快速給藥；至於一般沒有特別風險是否這樣做，就要顧慮仿單相同度、事後醫療責任問題，是否利大於弊，這要比較保守。他強調，現在是要改善PCR的速度。

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
快訊／7縣市大雨！今晚又一波水氣　明最冷探16℃
阿聯元首辭世！　新領導人穆罕默德獲選繼任元首
快訊／ 至少10死！美國超市大規模槍擊　兇嫌是迷彩裝白人
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

點名2類人快篩陽免PCR「自主管理」　黃珊珊揭另類台灣奇蹟

羅智強參選2022桃園市長缺糧草　陳文茜暖心捐款理由曝！

高嘉瑜痛批：「保單之亂」有本事賣就要有本事賠　禍首就是金管會

民進黨一張圖點名4人「亂台」　徐巧芯臉書反酸：在崩潰什麼

立院法制局示警「中資偽裝港資亂台」　郭國文提案最重關7年以上

德僑界爆「權勢性騷」跨海向蔡英文陳情　駐德代表謝志偉回應了

自爆陳佩琪防疫急門診輪班被抽掉　柯文哲指示：該排就排、該上就上

「最痛恨認知作戰！」　柯文哲反擊：沒有主張「快篩陽就給藥」

蔣萬安喊提早放暑假避疫情　柯文哲潑冷水：「賣亂嘩」想清楚再講

中央指示加開篩檢站　柯文哲反嗆：不要亂下命令！

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

點名2類人快篩陽免PCR「自主管理」　黃珊珊揭另類台灣奇蹟

羅智強參選2022桃園市長缺糧草　陳文茜暖心捐款理由曝！

高嘉瑜痛批：「保單之亂」有本事賣就要有本事賠　禍首就是金管會

民進黨一張圖點名4人「亂台」　徐巧芯臉書反酸：在崩潰什麼

立院法制局示警「中資偽裝港資亂台」　郭國文提案最重關7年以上

德僑界爆「權勢性騷」跨海向蔡英文陳情　駐德代表謝志偉回應了

自爆陳佩琪防疫急門診輪班被抽掉　柯文哲指示：該排就排、該上就上

「最痛恨認知作戰！」　柯文哲反擊：沒有主張「快篩陽就給藥」

蔣萬安喊提早放暑假避疫情　柯文哲潑冷水：「賣亂嘩」想清楚再講

中央指示加開篩檢站　柯文哲反嗆：不要亂下命令！

《超偶9》冠軍聲帶受損「無法根治」！揭密3年辛酸職災…藏復發風險

快訊／7縣市大雨！今晚又一波水氣　明最冷探16℃

美國嬰兒奶粉缺貨危機　多重因素釀成完美風暴

《從地心竄出》佛瑞德華德逝世　享壽79歲…大愛遺願曝光

俄指控西方發動全面混合戰　將拉攏中印抵擋制裁

人妻抓小三竟逮到小四！渣夫辯「中邪才偷吃」　下場慘了

點名2類人快篩陽免PCR「自主管理」　黃珊珊揭另類台灣奇蹟

韓星搜包「愛用保養品」公開！韓孝周、趙怡賢都有這支潤唇膏

第四劑明開打！6QA看「誰可接種、廠牌怎選」　北市今起就能預約

塑膠布封死居隔父女！管委會道歉竟「錄影存證」　確診爸發6聲明

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

高嘉瑜批保單之亂：禍首是金管會

淋雨排隊被嗆「信義區の快篩乞丐」！

羅智強參選　陳文茜捐款理由曝

被綠營指亂台　徐巧芯：在崩潰啥

點名2類人快篩陽免PCR　黃珊珊：自主管理

柯文哲要下屬平常心排班：陳佩琪「該排就排、該上就上」

快訊／侯友宜宣布：快篩陽若符合1條件　即刻啟動居家照護

快篩劑不缺了？　柯文哲「沒買過」：問老百姓才知道

中央要加開篩檢站　柯文哲反嗆：不要亂下命令

並非主張「快篩陽就給藥」　柯文哲：最痛恨認知作戰

新北三峽養護中心9成確診3人死亡　衛生局最新說明

「政府短短一周解決快篩之亂！」　王浩宇：這樣還要罵？

德僑界爆「權勢性騷」向蔡英文陳情　謝志偉回應了

敲定了！北市第三個「車來速」在中正紀念堂

更多熱門

相關新聞

管委會塑膠布封死居隔父女　確診爸發6聲明

管委會塑膠布封死居隔父女　確診爸發6聲明

台中一名詹姓男子近日確診，和2名女兒進行居家隔離，結果他家門口被管委會用塑膠布封上，連要開門拿餐點都有困難，引發各界撻伐，管委會昨（14）日對詹男道歉，但卻被發現疑似全程錄影存證。

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

WHO爆：金正恩剛拒絕「128萬劑AZ疫苗」

WHO爆：金正恩剛拒絕「128萬劑AZ疫苗」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃珊珊快篩PCR

讀者迴響

熱門新聞

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

確診喉痛爆！醫推5種「靠自己療法」

他私吞149萬鉅款　逃25年獲免訴

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

台積電無力！神人估合理價450元

「1家電」佔位難搬！過來人卻大推

朴子水牛點頭如感謝　老農淚別

高嘉瑜批保單之亂：禍首是金管會

對待感情最專一的3大星座

反悔妻拍片！男歌手：妳有呻吟？

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面