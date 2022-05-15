點名2類人快篩陽免PCR「自主管理」　黃珊珊揭另類台灣奇蹟

記者陳俊宏／綜合報導

台北市副市長黃珊珊確診，正進行居家隔離。對於疫情大爆發，她認為，真有必要都去做PCR嗎？一般人快篩陽性後，如果沒有特別需要的人（無症狀或輕症者），是可以讓他們自主管理，有症狀再通報政府處理就好，所有政府的人力及醫院量能，應該服務有症狀、有需要的民眾才對，「每天10萬人排隊做PCR？又是一個另類台灣奇蹟！」

黃珊珊在臉書說，現在經過大家不斷疾呼，快篩試劑開始陸續供貨，雖然價格不等，但是快篩陽性會越來越多，因為很多人是為了上班上課，公司或學校要求出示快篩陰性證明，其實，快篩陽性不管有沒有做PCR，誰敢去上班？老闆和老師也應該不敢叫你上班上課吧！

「如果沒有上班上課的需求，也不會有人想每天戳鼻孔吧！」黃珊珊表示，台灣每一天的PCR量能的實驗室最大量能近20萬，台北市約3萬，但前提是要有足夠的醫護人員進行採檢；現在醫院量能都在處理專責病房與急門診，最多也只能開到3萬，超過3萬，就算有人力採檢，但當天也做不出PCR報告，更沒辦法進一步給藥、安置與關懷！

▲▼新北市新莊的台北醫院PCR採檢排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）



黃珊珊指出，這個問題已經開始出現，很多人快篩陽性如果沒辦法馬上排到急門診採檢，所以還不會被認為是「確診者」，相關的服務及用藥都會被忽視，「我們已經要求區級關懷中心提早服務，只要是快篩陽的民眾進線，就是比照確診者，先提供必要協助！」

黃珊珊提到，這幾天討論的「快篩陽」是否認定為「確診」？柯文哲市長說的都是以「症狀」為主（例如已經很喘），加上「快篩陽」，醫師臨床判斷直接認定為「確診者」直接給藥，可以早一點對症下藥，救人難道還要再等PCR的結果嗎？

黃珊珊表示，衛福部長陳時中說有偽陽性與法律問題，那是另一個層次的問題，醫師第一線判斷才是最重要的，對症下藥，不該被PCR程序耽誤，才是正辦！

▼民眾排隊採檢PCR。（圖／記者許靖騏攝）

黃珊珊認為，下一步，就是快篩陽數量大幅超過PCR量能，也就是說根本沒辦法再排PCR採檢了，全台灣如果每天超過20萬確診案例以後，也沒有必要再做匡列隔離，更不需要以PCR認定確診，因為已經做不到了；到時，就是快篩陽性後自主管理，在家靜靜待7天。她呼籲公司行號給予防疫假，就視同一般流感，中重症才需要通報！

黃珊珊指出，如果你快篩陽，請不要慌張，先把檢體包好，可以到各大急門診去採檢PCR，現在量很大，你可能排不到預約，不過每個地方都會有部分開放現場掛號；另外，就是「車來速」，因為每天爽約率也有1到2成，大家還是可以到現場，只是登錄要排比較久的時間，請體諒醫護人員的辛勞，耐心等候。

黃珊珊說，把快篩陽當作確診，從病患的角度來說，在這個緊急時刻是必要也不得不的措施，醫院的量能應該回防醫療前線，而非用在PCR採檢，輕重緩急非常明顯，但現在的政策既然如此，他們也會全力配合讓民眾可以快一點做到PCR採檢。

▼民眾排隊採檢PCR。（圖／記者許靖騏攝）



黃珊珊表示，其實，有關保險跟請假，有很多方法可以替代，有需要法律文件的人才做PCR，其他只是需要好好安靜養病的人，不需要勞民傷財到處找地方做PCR採檢，最後也還是在家隔離靜養，只是多了一張隔離書而已。

「所以，如果沒有保險或請假問題的人，真有必要每個都去做PCR嗎？」黃珊珊提到，其實，一般人快篩陽性後，如果沒有特別需要的人（無症狀或輕症者），是可以讓他們自主管理，有症狀再通報政府處理就好，所有政府的人力及醫院量能，應該服務有症狀、有需要的民眾才對。

黃珊珊指出，下一步就是快篩陽也要分流，有需要保險或請假的人才做PCR，但也鼓勵企業界以快篩陽作為准假依據，一般人快篩陽後就自主隔離7天，「現在，我們為了保險與請假的法律問題，以PCR作為確診的唯一依據，造成所有人等在急門診前大排長龍，請問，這樣怎樣應付接下來每天超過10萬確診數的日子？」

黃珊珊認為，「每天10萬人排隊做PCR？又是一個另類台灣奇蹟！老人與小孩最辛苦，高風險也是要排隊做PCR，他們有些根本沒有保險或請假的問題，真的不如好好居家休養！何時中央能感受第一線的反應？用藥看症狀還是看法律？每天幾萬人都在排隊PCR，人是活的、法律是死的。」

5/12起居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象，可快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR，至於未來是否全面快篩陽就確診？指揮中心指揮官陳時中回應，快篩陽即確診「這裡面無法完全等同」，但如果是高風險群，現在已有相關措施，例如長照機構染疫，快篩陽就快速給藥；至於一般沒有特別風險是否這樣做，就要顧慮仿單相同度、事後醫療責任問題，是否利大於弊，這要比較保守。他強調，現在是要改善PCR的速度。