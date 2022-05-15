塑膠布封死居隔父女！管委會道歉竟「錄影存證」　確診爸發6聲明

▲父女3人在家居隔，大門竟被管委會貼塑膠布。（圖／民眾提供）



記者崔子柔／綜合報導

台中一名詹姓男子近日確診，和2名女兒進行居家隔離，結果他家門口被管委會用塑膠布封上，連要開門拿餐點都有困難，引發各界撻伐，管委會昨（14）日對詹男道歉，但卻被發現疑似全程錄影存證。

根據《中時新聞網》報導，詹男昨接到一名女子透過對講機表示，管委會對於造成不安、感受不好致上最大歉意，隨後便有總幹事登門送上水果籃，但疑似全程錄影存證，擔心可能是要在進入司法程序時用道歉影片自保。

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詹男向管委會發出6點聲明強調，許多真相、疑點尚未釐清，將待解除隔離後查明，並視管委會態度，再決定下一步怎麼做。

詹男聲明全文如下：

1、此事情始末，因目前正區隔期間，尚難以釐清原委。

2、5月14日總幹事送水果籃來，先謝謝您（主委之妻）或委員會，對居隔住戶之關懷。

3、社區對居隔住戶之處理因應方式，是否請管委會趕緊擬定處理SOP，無論以管理或關懷方式，均應合法對待住戶。

4、本次事情，法律疑點尚未釐清，是管委會決議，抑或私人決定，還請說明（主委太太可否代表管委會？可能須管委會確認），另外，管委會後續處理，有關我方（詹先生）意見，亦應獲得我方（詹先生）同意，使得對外說明。

5、我於5月16日後才能解隔，之後仍得自主管理7天，同住居隔女兒何時解隔正待通知。6、相關後續處理事宜，待解隔後才能釐清 （剛剛看各位在錄影，也是想釐清所有法律責任，我方亦同 ）。

詹男的前妻魏女12日傍晚替他們送晚餐時，發現門口竟被貼滿塑膠布，無法開門送餐，詢問管委會竟得到擔心開門拿食物時，會散播病毒的回應，魏女氣得報警，警方到場時，塑膠布已拆下，至於是否提告，則待詹男解除隔離後再決定。