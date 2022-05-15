下周面臨單日+10萬例　台大醫見2障礙憂「估太少」：自我蓋牌

▲台北松山慈惠堂14日發放免費快篩試劑，在17分鐘內火速發完。（圖／記者游宗樺攝）



記者崔子柔／綜合報導

昨（14）日新增6萬3964本土病例，累計確診即將突破70萬人，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞評估，5/20將出現疫情最高峰，單日可能新增10萬例。感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民則認為，恐怕因為2因素導致估太少。

根據《聯合報》報導，黃立民表示，現在患者人數太多，很多民眾即便快篩陽性，也不願前去做PCR篩檢，造成「自我蓋牌」現象，難以掌握黑數數量，原因是做PCR的程序繁瑣，且還會被限制行動，這群人多數會是年輕族群，好在台灣民眾素質不錯，會做好自我管理。

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▲大量民眾冒雨在松山慈惠堂排隊，領取免費快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）



羅一鈞昨（14日）指出，綜合起來目前趨勢，一般認為高峰落在五月中下旬，今天5月14日，目前看起來高峰可能落5月20至30日，快一點就是5月20日，晚一點就五月底，也可能跟疫情北中南區是不同。

羅一鈞進一步說明，北部疫情開始比較早，目前確診人數最多，但中南部也有一些增加情況，但大部分縣市現在仍是高原情形，這周末過完再看數目，從分區來看，會影響推估判斷，至於高峰有多少，先前有低推、高推等，現在看起來還沒到達低推估，故未來高峰可能每天達到10萬人，後續則要看整個疫情跟北中南地區變化。