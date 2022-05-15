確診連破萬「還敢內用的人」在想啥　網點出2心態：會怕就躲在家

▲確診連破萬，他好奇「還敢內用的人在想什麼」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣本土確診連日破萬例，中重症及死亡數持續上升，讓民眾盡量減少外出活動，深怕成為下一個感染者。一名網友在批踢踢表示，一堆人都說口罩戴好戴滿，仍不知道為何就確診了，而餐廳內用必須拿下口罩，讓他覺得是非常危險的行為，也好奇「現在還在內用的人在想什麼？」

原PO在批踢踢表示，許多人說明明口罩都戴好戴滿，但不知道為什麼就確診了，代表新冠病毒無孔不入，甚至口罩拿下一分鐘就中，接著他談到餐廳內用，認為「要跟不認識的陌生人在同空間，把口罩拿下至少半小時內用的人，究竟在想什麼，不怕傳染家裡的人嗎」、「現在還在內用的人在想什麼？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，反對內用的人表示「如今這種情況，感覺拿下護目鏡、脫下口罩就準備染疫了」、「內用人數變少」、「現在很多店家自主禁內用」、「我4月開始就不內用了」、「內用生意已經差很多了，也有店家自主不開放內用」、「很多小店家乾脆不給內用，他們自己也怕」。

但另一派網友認為，政府沒有禁止就可以內用，「政府又沒說不能內用，我當然內用啊」、「確診幾乎都輕症跟無症狀，有什麼好怕的」、「敢啊，政府不禁止，就照常生活」、「政府沒有禁止，不用這麼恐慌吧」。

也有人覺得，「政府不是叫大家正常生活」、「共存就是這樣啊」、「都出門上班了，吃個飯怎麼了」、「會怕你就躲在家啊，想正常生活就沒差啊」、「逐漸與病毒共存是大方向啊，遲早要習慣」。