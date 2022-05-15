立院法制局建議　高中以下「直接停課至月底或學期末」

▲立院法制局建議高中以下停課至五月底。（資料圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

教育部實施「九宮格匡列」引起各界反彈，導致各縣市做法不一，立法院法制局則在新報告中建議，高中以下學校宜直接停課至五月底或學期末，避免短期內反覆停課、復課。

立法院針對「暫停實體課程實施標準」提出研究報告表示，台大兒童醫院院長黃立民曾說「2人確診全校停課」是有依據的，因為2人確診就表示病毒有蔓延的可能性，且目前12歲以下兒童尚未普遍接種疫苗，缺乏保護力。

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該研究引用美國CDC數據指出，4/26的報告顯示，兒童和青少年比成年人更容易染疫，約每4人就有3人驗出抗體，為保障校園兒童及青少年健康，「建議視疫情發展，由各縣市依實際情形緊縮高級中等以下學校之全校停課標準」。

該研究提到，指揮中心預估疫情高峰在5月中下旬，高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末（6月底）的可能性，「避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾」，大學停課標準則尊重自主決定。

法制局在報告提到，有的家長認為停課改遠距教學比較安心，但也有家長不希望停課，因孩子在家沒人照顧，此種問題在國小及幼兒園最為明顯。事實上每個家庭狀況不同，雙薪家庭通常不希望停課，但有家庭主婦（夫）或三代同堂家庭往往更希望改遠距教學。在現行較為寬鬆之停課標準下，為兼顧兒童照顧與疫情防控，教育主管機關宜提供資源協助國小以下學校並行實體課程與遠距教學 ，讓家長有符合實需之選擇機會。