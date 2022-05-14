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「最痛恨認知作戰！」　柯文哲反擊：沒有主張「快篩陽就給藥」

▲▼台北市長柯文哲14日視察婦幼院區親子兒童防疫急門診。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲14日視察婦幼院區親子兒童防疫急門診。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

防疫指揮官陳時中14日表示，正研議可先發處方、PCR陽性直接領藥的「綠色通道」，並邀地方政府明天討論。對此，台北市長柯文哲說，這幾天一大堆人講「柯文哲主張快篩陽就給藥」，但他不是這樣講，是「有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌症、注意藥物交互作用」有條件下再給藥，「不要每天搞認知作戰，這我最痛恨」。

柯文哲表示，這幾天快篩陽的事情，他要很誠懇的講，這種危急時刻都是為了台灣好，媒體寫什麼「快篩陽就給藥」，他不是這樣講，醫學專家就知道他的意思，「有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌症、注意藥物交互作用等5程序，再給藥」。

柯文哲指出，以前快篩陽被PCR法律認證這個因素卡住，平常量很少、病例不多，PCR很快出來就沒問題，「我絕對不會相信今天的確診人數比昨天少，這不可能，這違反我的科學知識」，原因出在哪？PCR量能卡住、黑數的問題。

「從數字上很清楚，因為我們知道北台灣的PCR量能是多少，病例上升是多少，很快就出現黑數。」柯文哲指出，這時候要用快篩陽來取代，當然會有偽陽性問題，但問題是若延遲用藥，會造成更多住院，後果會更嚴重。

柯文哲直言，不要因為這樣，就搞一大堆出來講什麼柯文哲主張快篩陽就給藥，「不是這樣，我是說快篩陽取代PCR陽，在臨床架構裡的那部分」，不要每天搞認知作戰，最痛恨這樣。

至於陳時中說快篩陽視同確診，是針對高風險族群？柯文哲說，這就是偽陽性、偽陰性，有念過公衛統計學都知道，不是無的放矢。一開始雙北比較嚴重，所以當時基於臨床上的需要，不得不說快篩陽取代PCR陽，這1、2周前台灣其他城市還沒這麼嚴重，這我們都知道，所以實事求是就好，不會害台灣，不要搞一大堆每天網軍名嘴在胡說八道。

柯文哲表示，到現在為止，台北市的空床還有600多床，目前也沒有要求要擴床或做什麼提高防疫等級，先這樣，會隨時監看，「但我也知道從現在開始，至少在北台灣地區，確診數開始不準了，因為已經開始超過PCR的量了」。

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