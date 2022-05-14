同學送蛋糕慶生...居隔同學無罩開門　萬能科大14秒短片惹爭議

記者沈繼昌／桃園報導

疫情嚴峻，不少國高中甚至大專院校都紛傳停課或遠距教學授課，以減少師生染疫風險，其中位於桃園市的萬能科大，13日深夜在Dcard版上傳一則「所謂隔離」影片，有學生贈送一份蛋糕給居隔同學，同學開門後瞬間感動到不知所措，但下面則有網友留言，指責學生沒戴口罩就和同學接觸，實在太誇張。

▲位於桃園市中壢區的萬能科技大學，有學生在Dcard上傳一段影片，送蛋糕給居隔學生，代表同學之間的關心。（圖／翻攝自萬能科大Dcard版）

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▲萬能科技大學DCARD版昨晚上傳一段同學送蛋糕給居隔學生影片，同學留下「所謂隔離！真好，我也想吃蛋糕」。（圖／翻攝自萬能科大DCARD版）

萬能科大學務長簡顯光表示，本校目前整備做為學生居隔的宿舍有46間房間，正在學校隔離宿舍居隔的學生有36位學生。學生在學校居隔的宿舍都是有獨立衛浴設備的套房，符合對於隔離宿舍的防疫規定。學生住進隔離宿舍時，都會由學校進行居隔的衛生教育宣導，並告誡學生在隔離期間不能擅自離開房間，或打開房門與他人交談，學生的三餐和生活用品也會安排人員送到房間門口，使學生在居隔期間都能受到妥善的照顧，直到隔離期滿為止。

此外，本影片經校內調查確實為本校住在隔離宿舍的學生，因學生的同學在隔離期間為表達關懷，特地準備蛋糕為他打氣，隔離學生雖然未踏出房門，但還是疏忽了隔離宿舍規定，學校已經再次地加強宣導，告誡學生務必遵守防疫規定。同學如果想要表達關懷之意，可以將關懷物品連同送餐，置放於隔離房間門口即口，如此也可兼顧同學情誼和宿舍防疫規定。

▲萬能科大學生在Dcard上傳影片，送蛋糕給居隔學生，同學留言「太感動了吧，隔離還有蛋糕」。（圖／翻攝自萬能科大Dcard版）

這段影片昨晚上傳萬能科大學生DCARD版後，已有近百師生留言喊讚，短短14秒影片沒有一句對白，只有蛋糕與學生開門後瞬間看似尷尬又動容的笑容，上傳學生貼文「太感動了吧，隔離還有蛋糕」，但也有網友質疑，隔離中的學生為何沒戴口罩，又隨便開門和他人接觸。



校方則未對此事作出回應。



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