民進黨一張圖點名4人「亂台」　徐巧芯臉書反酸：在崩潰什麼

▲被民進黨點名亂台，台北市議員徐巧芯反酸，「在崩潰什麼，做不好還不讓人監督」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨13日在臉書發文，回擊國民黨10大缺、10大亂指控，認為國民黨從口罩到快篩都在擾亂防疫，缺乏與台灣人站在一起的心，並在附圖中點名等多位藍營人士。被點名的台北市議員徐巧芯在臉書酸，民進黨是在崩潰什麼，「自己做不好，民怨四起，還不讓人監督？」

民進黨13日在臉書寫下，國民黨用「亂」和「缺」檢討施政，這2字恰好作為國民黨自身最佳註解，從口罩、疫苗、快篩到病毒用藥各種抹黑作「亂」，「缺」乏跟台灣人民站在一起的心，並在附圖中點名國民黨主席朱立倫、立委費鴻泰、鄭麗文及台北市議員徐巧芯等人。

對此，徐巧芯在臉書回應，民進黨是在崩潰什麼，自己做不好民怨四起，還不讓人監督，指出哪裡做得不對，就是在「亂」，究竟是什麼神邏輯，「說我缺乏跟台灣人民站在一起的決心，那請問快篩試劑到處大排長龍，政府無法解決，陳時中還說『我已經有了幹嘛排』，又是哪門子與台灣人站在一起的決心？」

她最後說，如今重症、死亡人數飆高，作為執政黨沒在反省還到處亂咬人，才是沒良心吧，文末更寫下「奇文共賞」、「崩潰成這樣」、「邏輯死亡」等標籤。