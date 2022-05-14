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地方媽媽就是強！　「人肉影印機」手繪幼兒園教材...家長全跪了

記者唐詠絮／彰化報導

不少學校受到疫情影響，陸續有班級停班提課採線上授課，吉米媽媽(葉小姐)，舉家搬回彰化西南角偏鄉居住，幼兒園老師將教材內容逐頁上傳，要家長列印下來上課用，但吉米媽媽家沒設備、離超商又遠，於是她就將教材逐題用手繪製，博得老師的激賞，其他家長看到更是直呼「簡直一模一樣、根本就是人肉影印機」。

▲彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供）

▲彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供，以下同）

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▲彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供）

▲▼彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供）

吉米媽媽原本住在新北市板橋，但疫情日益嚴峻，吉米就讀幼兒園大班，只能遠距上課及實體課程並行，乾脆全家搬回到彰化後，住家位於西南偏鄉，周遭只有農田及大海，要線上上課也是大不易。

▲彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供）

吉米面前擺著筆記型電腦，看著媽媽手繪教材，一邊讀國語拼音，媽媽也陪在一旁教導，非常的認真，吉米媽媽今天手拿老師上傳的教材正忙著繪製，一邊說，「因為疫情期間，交通不是很方便，就把老師傳的訊息繪畫出來，相似度還滿高的，沒沒想到就在媽媽群組被分享，也跟小朋友互動還不錯，讓其他家長及小朋友高呼好厲害」。

▲彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供）

吉米媽媽手繪教材的故事在媽媽群組曝光後，有家長說「疫情下終於看到為人媽媽堅韌的一面」、「手繪教材，簡直就是人肉影印機」、這小孩有個超強又萬能媽咪，長大後要好好孝順喔」。

▲彰化吉米媽媽手繪教材。（圖／吉米媽媽提供）

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