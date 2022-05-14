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金門+104首度破百！　金酒累計57確診...3生產線停工3天

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門今（14）日新增104名確診案例（K366-K470），累計470例，首度單日突破百例，目前收治中59例，無症狀或輕症57例、中症狀2例。密切接觸者新增匡列居家隔離者121人，目前居家隔離340人，解除居家隔離72人。另外，金酒公司群聚案累計57人確診，總經理楊駕人表示目前3條生產線停工3天，不過對產能影響不大。

▲▼0514金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門首度單日確診數破百，篩檢站出現大批人潮。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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▲▼0514金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

新增104例中，男性66例、女性38例，年齡介於未滿5歲至70多歲，5歲以下5例、60歲以上有9例，40歲至49歲佔大宗有26例。校園部分國小有7人，國中3人、高中職1人、大學4人。

個案分屬4組家庭群聚案6例、2組工作職場群聚延伸案42例、金酒群聚延伸家庭5組8例、延伸案8組8例，以及40個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用15床，尚有空床25床。

確診者足跡包括5月11日海洋餐廳、伍德宮(11:00)、殯葬管理所(12:20-12:30)、縣府新聞發佈直播(16:00)、肉坊(18:00-20:00)；5月12日城隍廟祈福(10:40-11:30)、迎城隍(13:00-16:00)、大賀藥局(17:30-18:00)，以上場域均已完成清消作業。

此外，金酒公司12日傳出員工確診，已及時啟動應變處置作為，包括：當日即啟動相關工作場所、休息室等清潔消毒作業；為避免集中用餐造成感染風險，早餐停止供應至5月20日，午晚餐停止供應至5月16日。

▲▼0514金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

有確診人員之單位，該班成員5月13日停止上班，已依程序造冊遞送衛生局，並請員工前往警光會館篩檢站篩檢；公司員工1235員（含約聘僱人員）發給1劑快篩劑備用，於16日上班前進行快篩檢測，確認檢測為陰性方能入廠工作，另有129人PCR採檢中；下週預計再緊急採購1萬劑快篩供員工使用。

▲▼0514金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金酒總經理楊駕人說明金酒群聚案。

金酒總經理楊駕人說明，此次確診的員工都集中在早班的3條生產線，這3條線將會停工3天，由於4月時就有通知要擴充產能，目前已備有69萬公升，因此對產能影響不大。除了產線員工確診外，有7例是工安處跟工程處，由於兩處共用同個辦公室，才會相互傳染。

針對有員工反映上班時都不戴口罩，又一起在餐廳吃飯，容易造成群聚，楊駕人則是反駁此事，強調都有要求員工戴口罩，且從今年過完年後員工都是自己取用便當，只有休息時間會在一起，不過，會再採取隔離措施，盡量讓大家不要聚在一起吃飯。

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