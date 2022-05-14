討債男硬上7旬嬤辯「只是漏精」　她淚控變態狼「起秋」成鐵證

▲雲林男子討債不成竟性侵7旬婦人，其體內驗到DNA辯稱是自己「漏精」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／雲林報導

雲林一名廖姓男子到70歲老婦家中討債時，因談判未果，竟強壓對方到床上，性侵得逞，孫女從監視器畫面發現有異狀，趕緊通知家人與朋友前往壓制廖男，並報警處理。老婦體內驗出廖男DNA，他卻稱自己是「漏精」，用手摸生殖器後再插入她下體，才會驗到精液反應，雲林地院不採信廖男說法，依強制性交罪判4年6月。

判決指出，年近50歲的廖姓臨時工去年10月2日下午，前往老婦家中討債，竟徒手掐對方脖子稱「就讓妳斷氣掉」，再將老婦拉至房間床上性侵得逞，導致老婦脖子、手臂紅腫，下體則採集到廖的精子細胞。

審理時廖男矢口否認有強制性交行為，辯稱只用右手中指插入老婦陰道，因為自己的指甲很長，她的陰道才會有傷口，且自己有漏精，將手伸到褲子裡的時候可能有沾到，再用手插入陰道幾下，她的陰道深部才會驗到他的精子，況且當時老婦一直掙扎、翻滾，自己根本沒辦法用生殖器插入。

不過，老婦證述時明確指出遭廖男性侵過程，表示「有看到他起秋（勃起）」，家屬也提到案發後老婦很害怕睡不好，看到廖男也會怕，怕他被關出來後還會對自己怎麼樣。

法院認為，廖男口口聲聲說自己需要照顧80歲的母親，卻對比自己年長約20歲，年近70歲，年齡同樣可以當被告母親之老婦性侵，留下其難以磨滅之陰影，依強制性交罪判4年6月，可上訴。