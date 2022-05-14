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桃市區公所發放關懷包快易通假日不打烊　市民卡官網預約最快

▲桃園市政府自行設計的防疫關懷包透過快譯通雙軌發放昨天啟用，適逢第一個周末仍不打烊，圖為桃園區公所今天上午不少民眾趕往領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府自行設計的防疫關懷包透過快譯通雙軌發放昨天啟用，適逢第一個周末仍不打烊，圖為桃園區公所今天上午不少民眾趕往領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府13日開始發放防疫關懷包，透過快易通雙軌帶領發放流程讓市民可以快速領取，市長鄭文燦表示，這套由市府防疫團隊自行研發設計的防疫關懷包「快易通」雙軌代領發放流程，昨天起已透過全市13個區公所發出近5000份關懷包，今天是第一個週末，各區公所仍持續發放不打烊。

桃園市府防疫關懷包快易通發放服務今天適逢第一個週末假日，全市各區公所都有專人提供服務，以桃園區公所為例，從早上8時起至12時，下午1時到5時仍有專人提供代領關懷包服務。

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▲桃園市政府自行設計的防疫關懷包內容有食品與5劑快篩試劑等。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府自行設計的防疫關懷包內容有食品與5劑快篩試劑等。（圖／記者沈繼昌翻攝）

區公所指出，代領防疫關懷包可先完成預約，或到現場以手機填寫資料雙軌並行，但建議可先完成預約，到公所只需出示手機畫面，讓工作人員核對確實完成預約手續，不用花費1分鐘即可領取關懷包。

▲桃園市政府自行設計的防疫關懷包透過快譯通雙軌發放昨天啟用，桃園區公所今天上午有不少市民前往領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府自行設計的防疫關懷包透過快譯通雙軌發放昨天啟用，桃園區公所今天上午有不少市民前往領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦昨天在防疫會議上說明，桃園市自行開發防疫關懷包快譯通系統，是將疾管署相關資料輸入市府後台系統，只限居隔者才能領關懷包，各區公所週六、週日都提供防疫關懷包快易通服務，內有生活物資與最急需使用的5支快篩試劑，在疫情其期讓確診者與其家人迅速取得生活物資與快篩試劑。

鄭文燦強調，防疫關懷包快易通採雙軌制代領，確診者可委託非同住親友，攜帶確診者身分證或者健保卡就近代領，或可透過線上申請預約，代領人事先使用手機加入「桃園市民卡」LINE官方帳號，完成預約登記，可節省現場作業時間。

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