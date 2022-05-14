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男爬3樓外牆趕赴軍營教召　警察：阿北你早就除役了啦！

▲桃園市徐姓男子13日下午從桃園區某社區大樓3樓要攀爬下樓，桃園分局員警據報趕來勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子13日下午從桃園區某社區大樓3樓要攀爬下樓，桃園分局員警據報趕來勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子13日下午突然從桃園區某社區大樓3樓要沿著路抬往下攀爬，路人擔心其摔下報警處理。桃園警分局員警到場後，徐男情緒激動說「收到教召要趕到部隊報到，否則會被當成逃兵」，員警找來鋁梯讓徐慢慢爬下來，員警說會幫其向國防部反映去除兵役，才讓徐男情緒緩和下來。

桃園警方指出，13日下午3時10分許，武陵派出所接獲報案，64訴的徐姓男子從社區大樓3樓外牆往下攀爬，後來疑因體力不支受困2樓露台，因其情緒激動急欲爬下來，請員警到場處理。

▲桃園市徐姓男子13日下午從桃園區某社區大樓3樓要攀爬下樓，員警找來鋁梯讓徐順利爬下來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市徐姓男子13日下午從桃園區某社區大樓3樓要攀爬下樓，員警找來鋁梯讓徐順利爬下來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

武陵派出所員警郭宗坤、康家耀與方欽遠趕抵現場，徐男在露台上情緒緊張且激動，不斷揮舞手臂說自己要趕到部隊報到，因為收到教召令，若再沒趕到部隊會被當成逃兵；員警認為徐男可能記憶力退化，還以為自己才剛退役沒多久，仍勸其不要緊張，會陪伴他直到安全下到地面為止。

▲桃園警方員警向徐姓男子安撫情緒，保證會向國防部反映讓其兵籍退役。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方員警向徐姓男子安撫情緒，保證會向國防部反映讓其兵籍退役。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警與一名趕抵照護員不斷安撫，並向附近住戶借來鋁梯，爬上露台讓徐男慢慢爬下來，但徐男仍堅持要到部隊報到，但要說不出要到哪個部隊，員警勸說後保證幫忙向國防部反映，要讓其兵籍去除退役，徐男才情緒緩和，由照護員帶回照顧。

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