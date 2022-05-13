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社會 社會焦點 保障人權

公車甩尾衝家樂福畫面曝！急轉180度撞花圃卡半空　駕駛說話了

記者沈繼昌／桃園報導

1輛桃園公車13日下午突然從中壢區文化二路竄出，瞬間高速在省道中華路轉了一圈後衝撞家樂福內壢店花圃卡住才停下來，公車瞬間暴走危險行為嚇壞當時行人與車輛，所幸整個過程沒有波及路人；中壢警方到場處理時，發現肇事公車撞毀1座交通號誌，劉姓駕駛辯稱是公車突然煞車失靈無法操作，警方酒測後酒測值為零，至於後續賠償與肇事原因仍在調查釐清中。

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，突然失控暴衝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，突然失控暴衝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，失控暴衝轉了一大圈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，失控暴衝轉了一大圈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，今天下午1時50分許，60歲的劉姓男子駕駛桃園市某公車從中壢內壢文化二路欲左轉中華路朝北上網桃園區方向，但公車突然高速衝出，沿著中華路轉了一圈，再衝入家樂福內壢店花圃斜坡上卡住，過程中差點與中壢客運對撞，但公車突然暴走不但撞壞了1座交通號誌，更嚇壞路人與當時經過的汽機車，其中1名68歲婦人也受到驚嚇但未受傷，肇事劉姓駕駛則有腿部輕傷。

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，突然失控暴衝，肇事司機（右）事後打電話向公司報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，突然失控暴衝，肇事司機（右）事後打電話向公司報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方為劉姓駕駛酒測，酒測值為零，劉辯稱，案發時公車煞車失靈且操作失控，以他多年假使經驗，將方向盤朝該路段安全處緩衝行駛，撞擊路邊花圃，當時發出強大撞擊聲響，還撞壞路旁小綠人交通號誌。

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，突然失控暴衝，撞入家樂福內壢店花圃卡住才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛桃園公車13日下午行經中壢區文化二路欲左轉台一線中華路時，突然失控暴衝，撞入家樂福內壢店花圃卡住才停下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方將調閱公車保養等記錄，至於後續賠償與肇事原因，仍由中壢警方調查釐清中，警方呼籲車輛駕駛人行車前務必注意身體精神狀態，並定期檢查車輛，謹慎駕駛，以維持交通安全。

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