疫情逐漸進入高峰期　鄭文燦呼籲市民「踴躍接種提升免疫力」

▲桃園市長鄭文燦14日視察桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於疫情持續嚴峻，桃園市長鄭文燦14日上午視察桃園區疫苗接種站時表示，市府已於昨（13）日起在全市開設26處社區接種站，提供高端、莫德納疫苗接種服務，籲請18歲以上符合資格市民踴躍接種，以提升自我保護力，也可保護家人。

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▲桃園市長鄭文燦14日視察桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站，向市民致意慰問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今天上午視察桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站運作，並現在廠接種市民致意，鄭文燦指出，市府已於昨天與今天分別在桃市開設26處社區接種站，提供施打高端疫苗（20歲以上）與莫德納疫苗接種服務，同時不限第1、2、3劑都可免預約施打，下週也會視疫苗到貨狀況安排接種時段，呼籲市民朋友落實佩戴口罩與個人防護措施，完整接種三劑疫苗以提升自我保護力。

▲桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站，醫生為市民提供接種服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，近期疫情逐漸升溫，逐漸進入高峰期，根據統計大多數確診者多為輕症，確診者主要以居家照護為主，但必須遵守一人一室規定，以避免傳染給家人，確診者可獲得線上診療與關懷服務。目前桃市現有7+2處社區採檢站、14家醫院與7家診所，共計30處採檢站可提供民眾PCR採檢服務，呼籲市民若有疑慮應先自行快篩，若出現陽性反應再進行PCR採檢，以減少接觸感染之風險。

▲桃園市長鄭文燦14日視察桃園區三元忠義市民活動中心疫苗接種站，向醫護人員慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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