撐不過疫情！高雄老字號餐廳祥鈺樓二度歇業　招牌蔥油餅成絕響

▲高雄祥鈺樓餐廳因疫情二度歇業。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，高雄老字號江浙餐廳祥鈺樓生意大受影響，繼前年3月首度因疫情歇業後，84歲的老闆朱金鴻在今年母親節檔期結束後，決定再度歇業，將暫時休息一段時間，至於何時復業？則還需視疫情發展再做決定。

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▲祥鈺樓以傳統江浙菜聞名，蔥油餅更是招牌菜之一。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

以傳統江浙菜聞名的祥鈺樓餐廳位在高雄三多路上，店裡招牌菜是葱油餅，客人到餐廳第一道就是要點蔥油餅，一天最好可以賣到500張，還有各式道地的江浙名菜，每逢佳節生意強強滾。

前年2、3月間，新冠疫情剛爆發時，餐飲業就大受衝擊，祥鈺樓也無法倖免於難，當時老闆朱金鴻就認為，由於疫情都還沒到最高點，覺得心裡毛毛的，考量生意只剩一兩成，每天備料也不好備，備太多怕客人不多，備少客人要點什麼都缺，和員工協調下，幾位員工依法予以資遣，年資到的辦退休或是放無薪假，趁著機會休息一下。

▲祥鈺樓老闆朱金鴻（右一）熱情招呼客人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

後來朱老闆到美國探望家人，由於台灣疫情控制得宜，祥鈺樓也在當年8月重新營業，讓不少喜愛江浙美食的老饕再度來品嘗，生意也維持一定的水平。

不料兩年多過去，新冠疫情還無法完全消去，這波更是來得又快又急，讓祥鈺樓生意再度受到影響，朱老闆指出，近來本土疫情愈加嚴峻，不少客人根本不敢內用，雖然有些人會改外帶，但仍影響整體生意，連今年母親節檔期的消費力都不若以往，讓他萌生再度休息的念頭，經過和員工協調後，忍痛決定再度歇業。

至於何時會再度復業？在高雄餐飲業打拼多年的朱金鴻說，目前市場情勢仍然相當嚴峻，就算疫情過去，大環境經濟短期仍難復甦，目前也還沒完全定案，只能走一步算一步，且戰且走。

除了老字號的祥鈺樓，漢來集團旗下的海港自助餐也宣布，從16日起至31日止，取消平日的下午餐時段，午、晚餐時段則維持正常。