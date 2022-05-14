快訊／今增40死！3例未滿50歲「1人僅20多歲」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增40例新冠死亡個案，年齡分布20多歲到90多歲，當中有3人未滿50歲，本身都有神經系統等慢性疾病，其中最年輕僅有20多歲，曾接種2劑疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心5/14公布40例死亡個案詳情。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增64,041例COVID-19確定病例，分別為63,964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之63,964例本土病例，為30,451例男性，33,488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(21,336例)，臺北市(9,560例)，桃園市(9,482例)，臺中市(4,409例)，高雄市(3,766例)，台南市(2,627例)，基隆市(2,004例)，宜蘭縣(1,757例)，新竹縣(1,661例)，新竹市(1,243例)，彰化縣(1,128例)，屏東縣(1,107例)，花蓮縣(913例)，苗栗縣(649例)，雲林縣(634例)，臺東縣(426例)，南投縣(414例)，嘉義縣(398例)，嘉義市(215例)，金門縣(112例)，澎湖縣(108例)，連江縣(15例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為16例男性、24例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、38例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月12日，死亡日期介於5月5日至5月12日。

▲指揮中心公布5/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

