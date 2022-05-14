快訊／本土+63964「剩1縣市病例破萬」　另有11縣市破千例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增63,964例本土個案，台北市降回萬例以下，僅剩新北市病例破萬。而今日包括雙北，仍有12縣市病例破千。指揮官陳時中表示，這三天病例數都差不多，疫情發展值得觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心公布5/14確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之63,964例本土病例，為30,451例男性，33,488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(21,336例)，臺北市(9,560例)，桃園市(9,482例)，臺中市(4,409例)，高雄市(3,766例)，台南市(2,627例)，基隆市(2,004例)，宜蘭縣(1,757例)，新竹縣(1,661例)，新竹市(1,243例)，彰化縣(1,128例)，屏東縣(1,107例)，花蓮縣(913例)，苗栗縣(649例)，雲林縣(634例)，臺東縣(426例)，南投縣(414例)，嘉義縣(398例)，嘉義市(215例)，金門縣(112例)，澎湖縣(108例)，連江縣(15例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。