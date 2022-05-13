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教育部晚間證實：「3種情況」大專可以遠距到期末

▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

中央社

教育部主任秘書廖興國今天證實，大專符合宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定採遠距等3種狀況，可以全校遠距教學到學期末。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前正在進行防疫授課演練2週的台灣師範大學今天深夜宣佈，所有課程維持遠距教學到學期末。

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台師大教務長劉美惠接受中央社電訪表示，教育部今天下午召開大專防疫長會議，同意大學全面遠距到學期末，學校因而晚間開會，做出上述決定。

中央社記者隨後向教育部主秘廖興國查證，他證實，因應校園疫情發展，教育部支持大學在符合一定條件下，遠距教學到學期末。

根據教育部簡報資料，有3種情況大專可以遠距到期末。第1種狀況是學校照護、隔離宿舍量能不足以安置校園確診個案，可依6日函文中「因應防疫住宿需求調整授課模式」的原則，採遠距教學到學期末，不用通報教育部。

第2種情況是學校進行全校防疫授課演練，可依實際演練需求，延長期程到學期末，也不用通報教育部。

第3種情況是之前教育部授權大專授課教師，可以在與學生討論後，決定課程遠距到本學期末。如果學校觀察多數授課教師都已改採遠距，即可調整全校課程，讓全校師生授課、修課作息模式同步。

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