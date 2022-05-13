學雜費漲幅0.44%遭批偏低　教育部曝最新統計調漲校數

▲ 教育部表示，目前還沒有大學提出申請調漲學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前發文給全國大專校院，通知111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，創下五年來新低，而申請調漲截止日為6月10日，教育部指出，截至昨（12日）為止，尚無學校提出申請，而教育部將持續挹注資源協助學校共同改善教師薪資及教研環境，並會攜手大學一起尋求社會共識，共體時艱，避免增加學生就學負擔。

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，教育部已經發文給各大學，指根據行政院主計總處公布的消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率等核算，111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，調幅創下5年來新低，並追平106學年最低0.44％調幅。

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▲教育部通知111學年學雜費調幅僅0.44％，創下5年來新低。（圖／民眾提供）

也因今年學雜費調幅過低，若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期僅可調漲132到220元，加上受疫情影響，不少大學都改採遠距教學，召開公聽會不容易，教育部也允諾補助大學今年全面調薪4％增加的人事成本，包括台大在內的十餘所頂大已經達成凍漲共識，連多數私立大學也表示會凍漲。

對此，教育部回應，111學年度大專校院學雜費收費基準申請調整截止日為6月10日，目前尚無學校提出申請，而鑒於大專校院學雜費調漲議題備受社會關注，本部除持續挹注資源協助學校共同改善教師薪資及教研環境，並會攜手大學一起尋求社會共識，共體時艱，避免增加學生就學負擔。

但教育部表示，希望大學應積極落實大專校院校務及財務資訊公開，促使學校資訊公開透明化，也得強化自籌收入來源，支持學校日漸增加營運支出。