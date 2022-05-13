快訊／本土生確診總數首破7萬！單日+6938　全台1927所園校停課

▲今天本土生單日新增6938人確診。（圖／國防部提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部今（13日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園暴增6942人確診，除4人境外生，其餘6938人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過7萬人，其中光是國小學生就有2.4萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、1927所園校停課，較昨天增加18所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天6萬4721例，今天來到7萬1659例，單日新增6938例，連續4天單日確診超過6千例，6938例當中，包括大專校院新增1537例、高中1123例、國中842例、小學生2101例、幼兒園1335例，國小連續5天單日新增超過2千例；境外生部分，今天新增4例，確診總數來到768例。

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▲今天本土生單日新增6938人確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共1927所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加18所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有348所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園144所、國小116校、國中 34校、高級中等學校27校、大專校院27校；另有1579所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園490所、國小 664校、國中190校、高級中等學校 172校、大專校院63校。