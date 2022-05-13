獨／教部核定大學學費漲幅5年新低僅0.44%　各校嫌少「乾脆不漲」

▲包括台大在內的10餘所頂尖大學，都決定下學年學雜費先凍漲。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土確診人數暴增，大家注意力也放在疫情上，教育部日前卻已經發文給各大專校院，通知111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，創下五年來新低，若以公私立大學每學期學雜費各以3萬、5萬計算，一學期僅可調漲132到220元，由於調幅偏低，加上教育部允諾補助大學今年全面調薪4％增加高教人事成本，多數大學已經達成凍漲共識。

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握消息，教育部日前發文給各大學，指根據行政院主計總處公布的「消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率」核算，111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，不過，調幅卻創下5年來新低，並追平106學年同樣0.44％調幅，而過去五年來，教育部核定調幅，107學年為1.85％，108學年最高來到為2.17％，109、110學年則分別為1.4％、1.26％。

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▲教育部發函給各大學，111學年學雜費調幅僅0.44％，創下5年來新低。（圖／民眾提供）

若根據教育部公布111學年可調升0.44％，以現在公立大學每學期學雜費平均3萬元計算，最高可漲132元，私立大學以5萬元計算，最高可漲220元，不願具名的私立大學校長表示，一學期只能調漲220元，還要勞師動眾召開公聽會，送到教育部也不見得通過，而且今年因為疫情關係，要召開公聽會很麻煩，加上教育部也允諾補助大學今年全面調薪4％增加的人事成本，所以決定凍漲。

儘管教育部給各大學決定是否調漲的期限為6月10日，但根據《ETtoday新聞雲》目前調查，包括台大系統（台大、台師大、台科大）、台灣聯合大學系統（陽明交大、清華、政大、中央）、台灣綜合大學系統（成大、中興、中山、中正）等具有指標性的10餘所大學，目前都決定下學年學雜費先凍漲。

此外，包括實踐大學、大同大學也都決定凍漲，實踐大學主秘李昶嫻表示，教育部之前已經調查過，校方考量今年疫情狀況，不想增加學生負擔，目前沒有規劃調漲下學年學雜費。

大同大學校長、私立大學校院協進會理事長何明果指出，大學配合政府軍公教全面調薪4％，事實就是經營成本增加，但在教育部道德勸說，以及允諾補助大學今年全面調薪4％增加的高教人事成本，大同大學今年不打算調漲，據他了解，絕大多數私校決定凍漲，包括私立技專校院也要凍漲，但他也提醒教育部，調薪的人事成本未來不會消失，教育部也無法百分百全額補助，私校經營成本依然增加。

何明果建議教育部，應該有每年自動調整學雜費的機制，而不是每次大學要調漲學雜費，還要送給教育部審核，在目前少子化衝擊下，私立大專校院經營已經很困難，若連學雜費都無法調漲，私校只能大量聘僱兼任教師來降低成本，才能勉強活著，但教育是需要成本，無法調漲學雜費，教學品質受影響，學生也不例外。