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台大單日確診首破百人！「遠距教學煞不住」5月近800人染疫

▲▼台大首度單日超過百人確診。（圖／台大提供）

▲台大教職員工生首度單日超過百人確診。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情急遽升溫，校園也不例外，根據教育部最新校園確診統計資料，截至昨（12日）為止，暴增7541人確診，其中7538人都是本土學生，本土生累計近6.5萬人確診，而大學校園也不例外，台大教職員工生昨單日有114人確診，首度出現單日確診破百，比起5月1日一天才36人確診，足足超過3倍，而5月份累積已有791人確診，顯示疫情持續在校園蔓延。

根據教育部最新統計資料，截至昨天17時30分為止，校園暴增7541人確診，除3人境外生，其餘7538人都是本土學生，再度刷新單日新高紀錄，本土生累計確診總數首度超過6萬人，來到6萬4721人確診，其中光是國小學生就有2.2萬人確診，大學則累計1萬3468人確診。

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▲▼台大宣布下週一起全校改採遠距上課2週。（圖／台大提供）

▲台大雖然從本週一起全校改採遠距上課2週，但確診人數仍持續攀升。（圖／台大提供）

而身為高教龍頭的台大，雖然上週四（5日）就宣布，從本週一（9日）起全校實施兩週的全校遠距教學，但確診人數卻持續攀升，根據台大統計資料，5月1日單日確診僅36人，5月6日來到70人，前天（11日）來到97人，昨天則一舉突破百人，來到114人，已經是5月1日單日的3倍以上，到昨天為止，5月累計確診數已經來到791人。

▲▼台師大一週累計361人確診。（圖／台師大提供）

▲台師大過去一週累計361人確診。（圖／台師大提供）

除了台大，台師大昨天單日確診也高達65人，過去一週累計確診人數達到361人；另外包括政大，昨單日共29人確診，台科大昨天則有36人確診，從4月13日到5月12日，累計達327人確診。

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