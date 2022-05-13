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竹市+579！宅家抗疫破5000人　39診所加入視訊看診陣容

▲0513新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市今日新增確診579人，今年以來累計6000多人染疫。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（13）日新增579名確診個案，今（111）年以來累積6,366名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有64人，居家照護者為4,477人、居家隔離者為910人。確診者中多以輕症及無症狀為主，市府日前公布之8名中症個案，年齡介於30多歲至90多歲之間，目前仍維持3名出院、餘5位皆住院穩定治療。

衛生局提醒，指揮中心公告，自昨（12）日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫等三類民眾，若快篩陽性，可透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，衛生局亦積極媒合診所加入服務，截至今(13)日，本市已有39家診所提供相關服務，如有需求可先電話預約掛號 。

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▲0513新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市目前已加入39家合約診所配合線上問診行列。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，自行前往新竹市社區篩檢站（周一至週五上午09-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時），及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

▲0513新竹市疫情。（圖／新竹市府提供）

▲疫苗接種站相關訊息。

另，市府表示，因應疫情及民眾接種COVID-19疫苗需求，原設置中正市場及慈濟靜思堂2座大型疫苗施打站供民眾施打莫德納疫苗，因實際民眾預約減少及考量第一線醫護人力需求，自下周（5/16至5/20）起，本市僅開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請尚未完成三劑疫苗接種者，儘速至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。

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