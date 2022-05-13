桃園「防疫關懷包快易通」雙軌今上線　非同住親友可代多人領取

▲桃園市長鄭文燦13日視察八德區公所「防疫關懷包快易通」發放辦理情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為有效提升防疫關懷包發放速度，桃園市長鄭文燦今（13）日視察八德區公所時表示，桃園12個區公所「防疫關懷包快易通」今天同步上線，市府採雙軌制供市民選擇，確診者可委託非同住親友擔任代領人，攜帶確診者身分證或健保卡直接至各區地點領取防疫關懷包，內容包括5劑快篩試劑、餅乾、泡麵等生活物資，1名確診者發給1包，可由1人代多位確診親友領取，亦可跨區領取，方便且快速。

鄭文燦指出，市府同時開放線上申請，代領人可事先使用手機加入「桃園市民卡」LINE官方帳號，點選「領取防疫包」完成預先登記，節省現場作業時間，至領取地點後，出示登記畫面及身分證或健保卡供現場工作人員確認即可領取，同時可跨區領取，方便又快速。

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▲桃園市長鄭文燦13日視察八德區公所「防疫關懷包快易通」辦理狀況，實際了解現場人員作業流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說明，桃園「防疫關懷包快易通」發放對象，只要是5月4日（含）後尚在居隔期，仍未收到防疫關懷包之確診者，可由非同住親友代領防疫關懷包，加速領取速度。5月4日以前確診者，因已解隔即無領取必要，可將防疫關懷包留給更需要的民眾。因快易通服務啟動初期，預估領取人數較多，各區公所會在週六、日加班發放。

▲桃園市12個區公所今天起同步辦理「防疫關懷包快易通」發放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於桃園快篩試劑採購數量，鄭文燦強調，市府今年1至4月期間已採購35萬劑，5月第一輪已加購45萬劑，昨天決定再加購30萬劑，5月份總計購買75萬劑，預計5月底、6月初陸續到貨，再加上本週中央配賦近50萬劑，5月份試劑數量應可充足供應，盼讓市民都能快速領到。

▲桃園市長「防疫關懷包快易通」今天同步發放，圖為防疫關懷包內容包括5劑快篩試劑在內等生活物資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，目前確診者仍有超過半數因缺乏地址或是電話號碼錯誤，造成第一線防疫人員開立居隔通知書有所困難，他藉著昨天中央疫情指揮中心指揮官陳時中部長慰問桃園第一線防疫與醫護人員時，建議中央盡快修改資訊系統，簡化居隔通知書開立流程，讓確診者或其家人可自行下載居隔通知書，作為請假或保險理賠使用，讓公衛人力可將心力放在採檢、輕症照顧上，陳時中部長也立即採納，表示會盡速完成修改以提升辦理效率。

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