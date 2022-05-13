快訊／台中+3708　盧秀燕宣布：托嬰中心有確診停托3天延至7天

▲不跟進中央，盧秀燕宣布，托嬰中心有確診停托3天延至7天。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中今天新增本土確診個案3708例，教育部上週放寬「確診停課標準」，衛福部5月10日函文各縣市政府，托嬰中心若出現確診個案，停托天數從原本10日縮短為3日。但不跟進新規，台中市長盧秀燕在今天記者會上宣布，宣布考量2歲以下嬰幼兒未打疫苗，為保護孩童安全，托嬰中心如有確診案例，全班停托由中央規定的3日延長到7日。

盧秀燕表示，台中決定不跟進中央新規，僅採小幅度放寬，托嬰中心確診個案如於「確診前2日內」曾送托，所屬班級的嬰幼兒與托育人員，全班暫停托育7日；如機構無分班或分班服務模式不清楚者，視為同一班；居家式托育服務亦比照辦理。

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▲台中不跟進中央規定，宣布托嬰中心有確診停托3天延至7天。（圖／市府提供）



台中市長盧秀燕今天因公務車司機確診，今起自我健康監測，記者會改由視訊方式舉行。盧秀燕表示，台中市181家托嬰中心，自4月15日至5月10日，有38家托嬰中心通報確診個案，約佔21%。雖然工作人員第3劑疫苗施打率96.4%，但2歲以下的嬰幼兒多數沒戴口罩且不能打疫苗，加上托嬰中心是相對密集場所，停托標準應比國、高中更嚴格。

社會局長彭懷真表示，比較六都縣市作法，高雄市和桃園市依照中央新規範，托嬰中心如有確診停托3日；台北市、新北市和台南市則是維持停托7日。台中市經徵詢托嬰中心業者看法，業者們普遍認同，可比照腸病毒停托7日的規定。