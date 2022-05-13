南投+317！20中醫診所提供「確診者」視訊看診　家屬可代領藥

▲南投今新增317本土確診案例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

中央流行疫情指揮中心13日公布南投縣確診人數317例，累計確診人數2529例、居家隔離人數1052例，今日已解除隔離470例，居家照護人數1468例。南投縣政府表示，因應確診人數攀升，提供確診者視訊看診服務，目前縣內計有20家中醫機構配合，若民眾有需求，可由親友到診所領藥或由醫師親送。

維康中醫診所院長張原彰：「鼓勵患者透過視訊醫療方式接受治療，避免群聚傳染風險，本所在視訊患者領藥的部分，可透過親友代領，或由本院醫師親自送藥。」

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▲張原彰進行視訊看診。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局表示，縣內計有20家中醫機構提供「確診者」醫療服務，名單可上網查詢（https://reurl.cc/8oj5db）。確診者可連繫中醫診所或醫院中醫門診部門，進行視訊診療，請該院所協助安排中醫師通訊診療評估個案狀況，再由中醫師評估實際需求，開立「臺灣清冠一號」之處方，切勿自行到中醫診所求診用藥，以免造成社區感染擴大。

對於收治於醫院，或加強版集中檢疫所、防疫旅館確診個案，如有使用「臺灣清冠一號」需求，也可請主治醫師會診中醫師，由中醫師依臨床症狀，評估治療效益與風險後，開立公費「臺灣清冠一號」提供口服治療，協助病人減緩症狀。

西藥治療方面，衛生局長陳南松表示，南投縣COVID-19治療用抗病毒藥物，共計6家醫院及2家藥局，為使具重症風險因子且有使用Paxlovid口服抗病毒藥物需求之輕中症COVID-19確診病人及時獲得治療，中央流行疫情指揮中心已開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明，前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物醫院代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

另外，考慮長輩數位落差，開放醫師針對居家照護確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方醫療院所。

衛生局表示，確診人數增加，民眾對快篩試劑需求大幅提升，食品藥物管理署為便民， 6月30日前，民眾可以從國外輸入個人自用的新型冠狀病毒檢驗試劑，以每人限一次不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關。

▲6月30日前，民眾可以從國外輸入個人自用的新型冠狀病毒檢驗試劑 。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局長陳南松提醒民眾，快篩試劑屬於醫療器材，自行購買的快篩試劑僅提供個人防疫使用，不得販售。建議使用產品前，請詳閱產品說明書之用途、使用方式、警告注意事項等內容。另民眾自行輸入的快篩試劑若沒有符合食藥署緊急使用授權(EUA)，其檢測結果無法作為配合防疫政策判斷依據，產品安全及有效性需由民眾自行負責。