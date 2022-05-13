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屏東+1154！視訊判斷確診首日21人　明起衛生所設兒童疫苗門診

▲學校施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲學校施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(13)日新增1154本土病例，而縣府自12日啟動民眾快篩陽性可藉由視訊診療經醫事人員判斷確診，第一天有21人完成通報確診，衛生局將協助後續治療事宜。

▲學校施打疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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另6-11歲校園COVID疫苗施打，13日預計施打34校2690人，截至中午已施打1200人，有8人出現暈針情形，休息後均已改善。

目前全縣部分班級暫停實體課程校數有84校141班，衛生局也再次提醒，明天5月14日上午全縣33鄉鎮市衛生所皆有開設兒童疫苗門診，如果學童沒有於校園施打疫苗，家長可以帶學童就近前往各衛生所施打。

同時，全縣390家基層診所(含33鄉鎮市衛生所)也提供看診、取藥及領取快篩劑服務，縣府請民眾善加利用，不需再前往醫院或防疫門診排隊，以降低群聚感染及急診壅塞。

縣府統計截至5月13日，本縣居家隔離現管人數1579人，今日解隔652人；5歲以下確診累計684例，102例解除隔離，無重症。居家照護累計5154人，解除919人，現管4235人

1154名確診者鄉鎮區域分布：屏東市331案，潮州鎮56案，東港鎮90案，恆春鎮73案，萬丹鄉69案，長治鄉36案，九如鄉27案，麟洛鄉14案，里港鄉27案，高樹鄉18案，鹽埔鄉30案，內埔鄉74案、萬巒鄉12案，竹田鄉14案，新埤鄉10案，枋寮鄉14案，新園鄉45案，崁頂鄉19案，林邊鄉13案，南州鄉16案，佳冬鄉22案，琉球鄉12案，滿州鄉6案，車城鄉6案，枋山鄉7案，三地門鄉25案，瑪家鄉28案，霧台鄉3案，泰武鄉5案，來義鄉19案，春日鄉9案，獅子鄉19案，牡丹鄉5案。

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