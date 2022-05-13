少年率男童猥褻女老師「消防泥覆臉」悶殺！成年假釋後再拐未成年少女

▲新湖國小停車場1994年發生吳曉蕙命案，震驚社會。（圖／翻攝自google map）



記者周依儒／綜合報導

1994年任職於新湖國小的女老師吳曉蕙，陳屍於校園內地下室停車場，疑似曾被人猥褻，詭異的是，她的臉上竟被用消防泥沙覆蓋，慘遭活活悶死。鑑識專家謝松善（阿善師）於Podcast節目《我在案發現場》中還原當時案件，現場因比對不到相符的指紋，加上現場證跡被破壞，直到8年後才比對到兇手黃啟峰，犯案時竟年僅15歲。黃啟峰如今已42歲，已於2017年假釋出獄，豈料他竟在2020年底，誘拐未成年進行性交易，於2021年底被判刑3個月；同時評估他性再犯機率高，裁定送強制治療。

1994年10月15日下午，台北市內湖區新湖國小女老師吳曉蕙去地下停車場後一去不回。一名男老師經過時，發現吳曉蕙的車未熄火停在車道上，但裡面卻不見人影，再往前騎竟沿路發現裙子、內褲等衣物散落在地上，而吳曉蕙則下半身赤裸，內衣被拉至頸部陳屍於地上；更詭異的是，吳曉蕙的臉上還被厚厚的一層消防土覆蓋住。

當時任職於台北市警局鑑識單位的阿善師回憶，當時案發地點在停車場，理應會有一些塵土會踩出鞋印，成為重要證據，不過當年員警保全現場的觀念較薄弱，等他們抵達時，已經有許多學校老師趕來祭拜，甚至拿了一條「使用過」的被單蓋住吳曉蕙半裸的屍體，造成許多現場跡證遭破壞。後來，他們在吳曉蕙車內的面紙盒上，採檢出未成年的指紋和掌紋，不過當時政府並未建立未成年指紋檔案，無從比對，僅研判可能是吳曉蕙曾載過的學生留下，因此只能先存檔。此外，法醫也在吳曉蕙的下體、大腿內側採集出大量唾液的痕跡，讓他們想不透，若是性侵為何留下的不是精液而是唾液？

▲吳曉蕙命案過了8年後才找出真兇。（圖／翻攝自google map）



沒有可比對指紋加上只採檢到唾液，也讓案情陷入膠著，吳曉蕙的爸爸、時任中正一分局副局長吳振吉，更為此特別調到偵辦此案的內湖分局擔任分局長，但仍無法破案。直至案發8年後，有天吳振吉辦公室擺放的女兒照片相框，不斷從櫃子上掉落，讓他心中有預感是否案件出現曙光？果真在同年父親節前夕，警方宣告偵破此案。原來，案件主嫌黃啟峰在成年後去當兵，並在役男指紋庫留下檔案，刑事局每隔一段時間就會把未偵破的冷案跡證，重新查驗一遍，因而比對到黃啟峰的指紋，且他也住在新湖國小附近，鎖定他後開始追查，更發現黃啟峰在服役期間犯下一起性侵外國女子案，於是將他傳喚到案。

阿善師回憶，當年年僅15歲的黃啟峰，和另一名11歲的共犯阿銓(化名)，因為在家中看了A片，對性產生衝動與好奇，兩人出外閒晃到新湖國小地下停車場時，看到獨自一人正準備洗車的吳曉蕙，便摀住她的嘴巴、勒住脖子，而吳曉蕙無法掙扎陷入昏迷。但黃啟峰與阿銓只是少年，根本不知道怎麼性侵，最後只使用嘴巴和手猥褻了吳曉蕙。當時兩人以為昏迷的吳曉蕙已死亡，擔心遭報復，想起阿嬤說的「人死了只要蓋著她的臉，就不會被鬼魂找到。」於是就地取材，拿樓梯間的消防土混合水，蓋到吳曉蕙的臉上，吳曉蕙慘遭消防土活活悶死，最後兩人還打算把死者的車開走，卻不知鐵捲門怎麼開而棄車逃逸。

開庭時，法官認為黃啟峰殺人又毫無悔意，不慌不忙想開走車子，理論上應判處重刑，但考量他犯案時僅15歲，因此與另一性侵外國女子的案件，合併判處20年有期徒刑；當時11歲的小銓則判感化教育三年。據了解，法官處分黃啟峰需針對「性衝動」的部分，到專業機構進行治療1年半再入監服刑。而2017年黃啟峰聲請假釋出獄，台北市衛生局持續追蹤輔導教育，因此黃啟峰出獄後每月仍須參加兩次的團體身心及輔導教育，直至2020年評估小組認為黃啟峰有改善，所以變成每月參加一次就好。

豈料2020年底，已經40歲的黃啟峰詢問一名未成年女子，是能否以2000元的代價與他援交，少女答應後，他便開車載她到路邊停車格，在後座發生性行為，後來因少女與男友提起此事，男友憤而報警，事件因此曝光。

黃啟峰因觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》，被判刑3個月，得易科罰金。法官也指出，黃啟峰已經接受輔導治療這麼久，仍無法控制性衝動，認為他自我控制再犯能力薄弱，且根據過往輔導的評估報告，黃啟峰的性再犯分數為5分，屬於中高危險等級，5年內再犯率為33％，10年內再犯率為38％，因此裁定黃啟峰得再次進到專業機構，進行強制治療，直到再犯危險程度有顯著降低為止。

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