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重案回顧／宛如八點檔的泰安休息站！他16年來堅信搞軌案是百年大冤案

▲搞軌案。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲搞軌案牽扯出2條人命，但李家兄弟的父親李聚寶始終相信兩個兒子的清白，右為李雙全的哥哥李泰安。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者周依儒／綜合報導

2006年3月的南迴鐵路「搞軌案」震驚全台社會，李家兄弟李泰安、李雙全遭控為詐領保險金，破壞鐵軌、蓄意謀殺弟弟李雙全的妻子陳氏紅琛（以下簡稱陳氏）。案發後李雙全上吊自殺「以死明志」，李泰安甚至在自家門口開起了「泰安休息站」，招待整天在他家門口守候的記者、檢警，李家人的高調態度讓外界看的撲朔迷離，最終李泰安於2016年遭判13年有期徒刑。李泰安的辯護律師吳漢成於Podcast《我在案發現場》中，分享這10年一路替李家人義務辯護的經過，縱使判決早已定讞、李泰安也已入監服刑，但他卻始終堅信李家人，認為搞軌案根本是「百年大冤案」。

吳漢成回憶，李泰安、李雙全父親李聚寶5月初到榮民服務處求助，他們表示陳氏的死亡報告在3月底就已經出來了，但卻遲遲未收到解剖報告，因此吳漢成也成了李家人義務辯護律師；當時此案鬧得沸沸揚揚，尤其是李泰安更是千夫所指的對象，首次見面也確實如電視媒體所呈現的輕浮樣，但在雙方深入交談數小時後，他發現李泰安前後所說的言詞都一樣，後經查證也和事實相符，即使沒有完全相信他，但也開始對他改觀。

當時檢警、各家電視台記者每日守在李泰安家門口，李泰安更在家門口開張了「泰安休息站」，拜師學藝賣肉包、賣飲料、大腸麵線等，怪異的舉動成社會話題焦點，電視台每天在泰安休息站的直播更成為許多台灣人晚上收看的八點檔；李泰安曾向吳漢成表示，會成立「泰安休息站」，還貼出「專案小組六折優待」的立牌，又總是在媒體訪問時表現的一副玩世不恭的樣子，其實只是想要諷刺檢警、奚落鐵路警察。

▲搞軌案。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲陳氏紅琛身亡之保險理賠金額明細。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

疑點一：詐保6500萬保險金？

吳漢成指出，大家都覺得陳氏的死亡主因是李家兄弟想詐保，後續又傳出買股失利等傳言，讓人更加堅信絕對是殺妻詐保，但細查後發現，李雙全股票非但沒有賠錢，反而還小賺一筆，買旅平險更是李雙全從約1990年起就有的習慣，李家人只要有外出旅遊就會保，且陳氏死亡後的總保險金6500萬內，李雙全能領的部分只有4200多萬，其他2300萬的保險受益人則是陳氏在越南的父母；吳漢成更質疑，若李雙全貪財到連妻子的命都可以下手，那又何必在陳氏死後6天、連保險金都還沒領到就自殺？

▲搞軌案。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲吳漢成表示，如果李雙全真的這麼愛錢，何必連保險金都沒領到就先自殺？（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

疑點二：蛇毒？意妥明？毒殺

至於眾說紛紜的李雙全偷注射蛇毒，吳漢成指出，起初檢方不認定是蛇毒，但認為是意妥明和體內的酒精產生交互作用，但經過屍檢後發現，體內根本沒有任何毒物，微量酒精也是死後屍體腐敗所自然產生，但卻因黃福來供稱的一句「李雙全說要去六合夜市買蛇毒粉放進陳氏紅琛體內」，才讓蛇毒一說甚囂塵上；不過，夜市賣的蛇毒粉是美容聖品，更不可逆回有毒性質，且縱使法醫已多次重申死因是「多重創傷性傷害」，但檢方和法官仍認定陳氏肯定是被注射「某種不明藥物」，和體內意妥明交互作用引發死亡，但不明藥物已因死亡多時所以驗不到。

▲搞軌案。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲吳漢成質疑，為何沒有人去仔細調查火車真正出軌原因，一口咬定就是李泰安破壞鐵軌？（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

疑點三：李泰安一人就能搞軌？

此外，檢警方始終拿不出李泰安「不在火車上」的直接證據，僅憑車上目擊證人之詞和少量間接證據，就一口咬定出軌意外是李泰安做的，卻從未去調查究竟火車出軌的真正原因為何？當時莒光號司機說一出隧道後，就看到前方過彎處的鐵軌有位移，但夜晚天色漆黑，只用火車頭大燈就能看得清楚？再加上司機說當時火車時速約85公里，明顯在過彎處未減速，縱使覺得是有人蓄意破壞鐵軌，也應該要請專家來做火車出軌鑑定，有沒有可能是因為司機在火車過彎時沒有減速，導致車速過快出軌？且國內外都有多起彎道未減速造成翻車的意外事故，何以判定不是司機員的問題，而是李泰安一人破壞鐵軌？

▲搞軌案。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲據當時莒光號駕駛回憶，列車一出隧道就遇到轉彎，也讓吳漢成提出「是否可能是火車未減速導致翻覆？」。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

吳漢成說，近幾年火車翻車事故頻傳，包括普悠瑪號、太魯閣號等事件都死傷慘重，從這些案件可以得知，火車出軌意外根本不可能準確的知道哪個位置會受傷？哪節車廂會翻覆？若真要詐領保險金，李家兄弟至於連自己的生命一起賭上去嗎？若此案放到現今來審理，李泰安無罪的機率非常高。

不過此案在2016年已定讞，認定兄弟倆人共同分工實行犯罪計畫，李雙全下藥迷昏陳氏，再由李泰安參與破壞鐵軌造成火車出軌翻覆，陳氏送醫後，李雙全再趁官員前去慰問的特定時間，將含有酒精的不明液體注入妻子體內，導致妻子中毒休克死亡，但李雙全「畏罪自殺」而獲不起訴，李泰安則依共同殺人罪遭高院判處13年有期徒刑。

▲搞軌案。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

▲吳漢成表示，就算蓄意破壞鐵軌，也根本不可能準確知道哪個位置會出事，李家兄弟何必把自己的命也搭進去。（圖／吳漢成《世紀大冤案：南迴搞軌》授權）

據悉，李泰安已於2016年入監服刑，但他表現良好轉往外役監服刑，最快有機會在2022年假釋出獄；吳漢成表示，這起案件的疑點重重，檢警打從一開始就只鎖定李家兄弟為嫌疑人，專案小組才會一錯再錯，15年後再出書談此案也無翻案可能，只是希望任何案件都不應受到限期破案的影響，讓為求快速破案導致冤獄慘案一再發生。

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