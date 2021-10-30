14歲葉小妹遭性侵棄屍！色魔累犯竟判「出獄已老難再犯」免死

▲雲林莿桐鄉葉小妹出外借英文筆記卻遭林國政性侵殺害。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

雲林縣莿桐鄉2011年發生女童遭性侵殺害案件，震驚社會！就讀國二的葉小妹外出找同學借書卻失蹤，警方靠著追緝抓到性侵案甫出獄1個月的林國政，在葉小妹頭七當天林男終於坦承行凶，但竟然供稱葉小妹是自願與他發生性行為。案件歷經三次判處死刑，最高院召開生死辯論庭後逆轉判免死，家屬痛心至今。記者李政遠在Podcast節目《我在案發現場》還指出，頭七當天招魂時，葉小妹的阿姨疑被附身，竟雙腿跪地哭喊「爸爸我真不孝」，讓現場眾人不寒而慄。

▼點擊收聽《我在案發現場》林國政性侵殺害女童案。

葉小妹從小乖巧懂事且喜愛英文，曾在聯絡簿上寫著長大要當英文老師，2011年3月13日下午因為筆記沒有抄完整，跟爸爸說要跟朋友借取英文筆記，獨自騎著腳踏車外出，跟同學約在當地知名地標「大楊桃」下會面，但直到晚間6時許都沒有返家，讓葉爸爸深感不對勁，至派出所通報協尋。

13歲的葉小妹其實是養女，身世相當坎坷，2個月大在襁褓時就被遺棄在雲林古坑山區，從事資源回收的葉爸爸跟妻子膝下無後，向育幼院領養了葉小妹返家，貼心的葉小妹也時常幫忙做家事、協助資收場工作，讓夫妻倆得以安慰，將她視如己出、疼愛有加，接受媒體採訪時葉父甚至稱葉小妹是她的傳家之寶。

▼葉小妹遭葉爸爸收養後相當體貼懂事。（圖／記者陳豐德翻攝）



葉爸爸報案第一天就在臉書上成立「找尋葉XX」的平台，幾天來就有1萬多名網友加入協尋行列。警方也相當重視，調閱監視器後，發現葉小妹在當天有與2名外籍移工接觸，警方懷疑兩人涉案，將他們帶回派出所釐清案情，經翻譯他們承認有跟葉小妹搭訕，但當天他們是去釣魚，不知道返回工廠的路該怎麼走才向葉小妹問路，後來有名台灣男子手持鐵管將他們趕走，他們擔心惹禍上身才會趕緊離開。

警方對移工說法存疑，同步發動義警、鄉民共同協尋，並在新虎尾溪的堤防邊坡發現葉小妹的腳踏車，但仍無葉小妹音訊。反覆訊問多次移工都無更進一步進展，時任偵查隊長的官永興，決定隔天一早帶兩人重返現場釐清，途中同車女翻譯接到丈夫電話，須返家一趟餵食母奶，不料偵防車停在路旁等待時，車上移工突然驚訝地不斷指著前方的擋風玻璃，隊長轉頭一看，車外恰巧有名男子正騎著腳踏車前往超市。

▼林國政被警方在超商外逮捕時謊稱自己沒有前科。（圖／記者陳豐德翻攝）



雖語言不通，但隊長猜到他就是持鐵管趕走移工的男子，上前詢問第一句話就是：「你有什麼前科？」這名林國政說自己沒有前科紀錄，沒想到被帶回警局一查， 1997年他就犯下強制性交、妨害自由後入獄，2003年他又犯下一起強制性交罪，服刑期滿剛出獄一個月就發生葉小妹失蹤案。

起初林國政聲稱是因為擔心葉小妹安危，替她趕走移工後自己也離去，不知道她後續下落；但警方向林國政試探說「腳踏車上有採到你的指紋」，他又改口稱葉小妹有與他返家，並且將腳踏牽到新虎尾溪提案「幫忙保管」，但對於葉小妹為何要與他返家等疑點仍解釋不清，後續檢警藉著他犯下的另一起竊盜案將其聲押獲准。

直到葉小妹頭七當日，警方借提出林國政持續訊問，晚間他突然說出這個案子確實是他做的，葉小妹為了感激他幫忙趕走移工，自願在家中客廳與他發生性行為，過程中葉小妹不斷喊痛，當時他很不高興，隨手拿起紗布將葉小妹給勒死後，以飼料袋上下包裹，丟棄在溪州廢棄工地的一處坑洞內。

▼警方在廢棄工地內找尋到葉小妹的遺體。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方連夜前往現場起屍，葉小妹的遺體被發現是七孔都是蛆蟲，遭嚴重啃食，法醫解剖後認定死因為徒手掐頸導致窒息死亡；另外也判斷葉小妹不是死後遭到性侵，下體有被以類似紗布的材質擦拭過，可能已經破壞掉原本的撕裂傷痕，因此無法確切認定。

檢警後續又查出，林國政出獄後先後到雲林縣立游泳池旁假意要問路，突然拿出塑膠繩纏繞夜歸女子頸部，將其勒昏後拖至售票口準備性侵，好險附近鄰居發現異常上前查看，林國政才趕緊逃逸；隔天深夜他又到秀傳醫院見到一名女護理師準備下班，打算強盜她所騎乘的機車，好險女護理師及時喊救林國政才放棄行兇，但半個月後林國政就又犯下葉小妹案件。

開庭時林國政多次更改說詞，從跟葉小妹是合意發生性行為，到後面發展出葉小妹竊聽到他所參加的殺人組織犯罪計畫，他才決定殺害葉小妹滅口等離譜說法。但一審、二審、更一審法官都認定葉小妹是遭林國政勒昏後性侵殺害，加上林男毫無悔意、精神鑑定有高度再犯風險，因此三度判死。

▼林國政三度判死後，最高法院召開生死辯論庭。（圖／記者陳豐德翻攝）



但最高法院則召開了生死辯論庭後，做出首次逆轉的「自為判決」，認為林男有配合找到遺體、想要到葉小妹墳前道歉、寫了懺悔書，測謊時一心求死等等，顯然有悔意，加上考量無期徒刑也要25年後才能假釋，林國政獲釋也超過60歲，加上強制治療等配套措施，認定他再犯性侵案危害社會的可能性不大，改判無期徒刑，即便檢察總長提起非常上訴也被駁回，全案確定。

葉爸爸得知判決結果後心碎地說出「司法已死」，指出最高院幫嫌犯圓謊、脫罪，實在太不可思議，對司法已徹底失望。最高院免死的理由之一的「強制治療」配套措施，就是因為葉小妹用了自己性命，經白玫瑰運動上街後才讓性侵害防制法修正案才得以通過，葉小妹用自己的性命換得了法條修正，卻也因此法條無法讓兇手林國政償命，不免讓民眾直呼諷刺。

而林國政出獄前經歷醫師、心理師等七次安全評估，都是有高度再犯風險，但因為是服刑期滿出獄，林國政無須配戴電子腳鐐，身分屬於一般百姓，只能列為治安人口，3個月內向主管機關報到即可；在雲林縣警局、縣府社會處、法務部三方的公文旅行、官僚怠惰下，林國政這顆不定時炸彈未監控便回到社會，最後性侵殺害了葉小妹。葉爸爸以此提起國賠則遭縣府拒絕，認為不符國賠標準。

承辦警官官永興與社會記者李政遠在真實犯罪Podcast節目《我在案發現場》細述偵辦經過，還提到而李政遠的父母得知兒子犯下此案後連忙搬家，當時莿桐鄉民難遏怒火，甚至持石頭住處砸毀玻璃，某夜一把火將住處燒毀洩憤，而此案最玄的除了頭七當日阿姨被附身外，莫過於民俗專家僅憑「九九九」3個數字，就指出埋屍地點的真正位置……

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▼葉爸爸寫稿最高院法官的信中，可見他對於司法體系的信任與期盼。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼林國政與父母的住處遭石頭砸毀玻璃。（圖／記者陳豐德翻攝）



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