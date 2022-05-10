　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／行刑式槍殺安親班女老師！恐怖情人殺2任女友「生死辯」免死

▲▼內湖華盛頓幼兒園命案（圖／記者陳豐德翻攝）

▲吳敏誠前後殺害兩任女友，最終判處無期徒刑。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者周依儒／綜合報導

台北市內湖華盛頓托育中心，2009年底發生槍擊案，安親班女老師黃瓊瑤遭人槍殺，最後宣告腦死，家屬悲痛拔管器捐。兇嫌是死者男友吳敏誠，光天化日當街行刑式開槍，手段兇殘；而這也並非吳敏誠第一次犯案，早在案發16年前，吳敏誠就曾刺死前女友被判刑8年，最後只關2年9個月就假釋出獄。當時承辦警官於Podcast節目《我在案發現場》中還原案發經過，而台灣高等法院也為此案，首度召開「生死辯論庭」，最終吳敏誠逃死定讞。

2009年12月1日下午2點，台北市內湖的華盛頓托育中心外傳出兩聲槍響，任職安親班的Apple老師黃瓊瑤，倒臥在血泊當中。送醫後醫師研判，子彈是從右後耳貫穿卡在前額，腦部也有嚴重挫傷、出血，三天後仍遺憾宣告腦死。黃瓊瑤的母親儘管不捨，仍簽下器官捐贈同意書，遺愛人間，當時她哽咽對媒體表示「希望早日破案」。

▲apple老師。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲死者黃瓊瑤（Apple老師）遇情劫，慘死槍口下。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據目擊者轉述及監視器畫面，嫌犯吳敏誠當時在托育中心門口徘徊10多分鐘，接著狂按門鈴要求黃瓊瑤出來，托育中心基於門禁管制拒絕開門；吳敏誠便改以奪命連環call的方式，黃瓊瑤才不得不走出托育中心與他見面。豈料兩人談判約1分鐘，吳敏誠就直接朝黃瓊瑤開槍，隨後不慌不忙步行離開。死者家屬表示，吳敏誠曾多次毆打黃瓊瑤，女方提分手後他仍糾纏不清；而警方調查後驚訝發現，吳敏誠在1993年也曾犯下殺人案，持刀殺害當時的湯姓女友。

▲▼內湖華盛頓幼兒園命案（圖／記者陳豐德翻攝）

▲兇嫌吳敏誠犯案後步行離開現場。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據判決，當年28歲已婚身份的吳敏誠，答應幫婚外情的女友湯秀香借錢卻沒借到，不滿因此被湯女嘲諷，一怒之下持刀刺向對方心臟致死。吳敏誠犯案後，也刺了自己腹部兩刀企圖輕生，隨後又開車載著屍體遊蕩，最後棄屍於桃園市鳳山巖觀音寺周遭，並找律師陪同向警方自首。吳敏誠因自首獲得減刑，被依殺人罪判刑8年，入監期間更恰巧遇到法務部放寬假釋門檻，最後僅服刑2年9個月就獲准假釋出獄。

警方調查發現，吳敏誠離婚後仍與前妻同住，在住處也搜出改造的槍械工具、子彈，並發現裝有子彈的槍管，宛如小型製槍工廠。而他犯案後還曾回家向前妻及姊姊坦承殺人，而吳敏誠女兒還在日記中寫下：「當父親坦承殺人時，我心裡只有一個恨字可以形容，但看著父親說出，這可能是最後一次見面的時候，她突然覺得很難過。」警方研判吳敏誠與家人互動緊密，決定發動親情攻勢喊話，希望他攜械投案。

▲▼內湖華盛頓幼兒園命案（圖／記者陳豐德翻攝）

▲吳敏誠在親情喊話的攻勢下，於黃瓊瑤頭七那天自己到警局投案，（圖／記者陳豐德翻攝）

兩天後，吳敏誠果真帶著鋼筆手槍，在當年辯護律師的陪同下投案。吳敏誠供稱，他與黃瓊瑤認識已久，兩人曾合夥小籠包生意失敗，黃瓊瑤又時常以各種藉口向他借錢，最後還向他提出分手。因感情與財務糾紛，當天他到托育中心想與被害人談判，兩人發生口角，他一氣之下才拿出預藏的鋼筆手槍，原先只是想朝被害人身後的鐵門開槍，沒想到不小心走火，才會失手誤殺黃瓊瑤。

不過吳敏誠前妻則說，吳敏誠早就揚言要去托育中心「做了她（黃瓊瑤）」，她也多次勸阻無效，顯然走火供詞不符。而鑑識專家阿善師謝松善，也在《我在案發現場》節目中回憶，當年就是他親自帶隊前往鑑識，黃瓊瑤身上有「火藥刺青」痕跡，屬於近距離射擊導致。而根據現場血跡重建，出血點的位置離地約90公分，身高156公分的黃瓊瑤，應該是以蹲、跪、坐或被壓制彎腰的姿勢下，遭吳敏誠從背後近距離射殺。阿善師研判吳敏誠開了第一槍後，黃瓊瑤立即呈低姿勢閃避，因此子彈打上鐵門，但吳敏誠隨即朝被害人開第二槍，顯然是要置人於死地。

ㄒ

▲現場血源位置重建的鑑識報告。（圖／記者陳豐德翻攝）

一審法官認為，吳敏誠殺意堅決，加上多年前已有殺害女友前科，竟不思記取教訓，判處他無期徒刑。而二審法官更表示，儘管吳敏誠與被害人有金錢糾紛，但他早已跟前妻放話要殺人，且連開兩槍手段兇殘，因此改判死刑，接續二審、更一審、更二審也接連判死。

然而此案上訴至最高法院時，最高法院考量死刑執行後無法補救，為了讓量刑妥當，因此首度召開「生死辯論庭」。黃瓊瑤妹妹當庭哭訴「不該浪費資源在被告身上，吳敏誠想活，難道我姊就不想活嗎？判死刑不是報復，是讓被告了解生命的可貴，難道沒人能為被害人家屬發聲？」而外甥也因為喪母罹患創傷後壓力症候群，行為出現退化，誰來還他們公道？

▲▼內湖華盛頓幼兒園命案（圖／記者陳豐德翻攝）

▲此案也成台灣首件召開「生死辯論庭」的案件。（圖／記者陳豐德翻攝）

吳敏誠律師則主張，檢方起訴時僅求處無期徒刑，如今三審又執意要死刑，態度矛盾。而檢察官受訪則表示，她本身非常同情黃瓊瑤的遭遇，但時任的法務部長王清峰力主廢死，要求檢察官盡量不要求死刑，她不得已才選擇求處無期。吳敏誠律師也辯護，當事人在前案受罰後，安分守己十多年，如果只因一個人感情處理有問題，就要銷毀這個上帝的瑕疵品，那跟納粹有何不同？而且《國際人權公約》明訂只有最嚴重的犯罪才可判死刑，不能光憑被害家屬意見，就判決被告死刑。

加上吳敏誠弟弟證稱與法院調查，吳敏誠因為天生唇顎裂，從小就被同學嘲笑是「畸形」、「怪胎」，產生嚴重自卑；加上父親有家暴傾向，因此吳敏誠與人有衝突時同樣訴諸暴力，成年後即帶自製槍管防身。

法官最後考量，吳敏誠已經賠償黃瓊瑤兒子220萬元，儘管死者家屬不接受道歉但也不再堅持判死。而吳敏誠也當庭對法官及媒體表示，「我會重新做人、非常後悔，完全承認我所犯下的重大錯誤。」另外吳家人包括前妻、女兒、兄弟姐妹等人都願意接受他重回家庭，法官認為在家庭支持、適當矯治下，吳敏誠有教化可能、再犯機率不高，全案最後駁回上訴，判處無期徒刑定讞。

【點下面Podcast連結，就能聽到完整故事】
Apple Podcast
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google Podcast


 【Instagram開張！聽眾追起來，最新現場都在這】

-

►重案回顧／14歲葉小妹遭性侵棄屍！色魔累犯「出獄已老難再犯」判免死

►重案回顧／富家子狠砍女子176刀！運屍車夜半開闔...21年未槍決

►重案回顧／剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／內灣吊橋慘遭縱火！　橋面燒出大洞
防疫紓困特別預算8400億花去哪？　蔡政府帳本曝光
「超商快篩買氣差」藥師曝真相！　網：這樣誰買啊
劉畊宏爆紅「半個月漲6000萬粉」！　廠商求帶貨天價曝光
淫亂教主身價20億！　前妻兒返台搶錢：台中還有整座山
受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

內灣吊橋慘遭惡意火攻！木造橋面燒破大洞　網怒：揪出來鞭刑

重案回顧／行刑式槍殺安親班女老師！恐怖情人殺2任女友「生死辯」免死

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡　

賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hr落網　黑背景起底⋯偷盆栽

恆述法師「背債4000萬」原因曝　信徒詐稱繼承鉅產將捐助弘法

桃園清潔婦遇詐騙1天3度滙款　警苦勸：姊阿！沒有穩賺不賠的啦

洗鞋店欠租數個月！男吸金破億落跑　被害者爆：超跑一次買3台

快訊／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖　 下場出爐

20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

內灣吊橋慘遭惡意火攻！木造橋面燒破大洞　網怒：揪出來鞭刑

重案回顧／行刑式槍殺安親班女老師！恐怖情人殺2任女友「生死辯」免死

菜鳥車手超認真！1個月盜領百件　深夜遇警「1動作」露餡　

賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hr落網　黑背景起底⋯偷盆栽

恆述法師「背債4000萬」原因曝　信徒詐稱繼承鉅產將捐助弘法

桃園清潔婦遇詐騙1天3度滙款　警苦勸：姊阿！沒有穩賺不賠的啦

洗鞋店欠租數個月！男吸金破億落跑　被害者爆：超跑一次買3台

快訊／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖　 下場出爐

20億身價「淫亂教主少龍」北中南藏金　地點曝光

防大豪雨地區曝！滯留鋒將報到　這3天影響最劇

今年台東3大必玩活動！看超萌Hello Kitty熱氣球　朝聖最美稻田小徑

拜登重啟二戰法案！簽署烏克蘭版《租借法》　加速對烏武器援助

結婚等嘸迎娶禮車　新郎挨罵辦事不力...「人格權」受損怒告車行

永豐棧酒店積欠員工3個月薪資　政商最愛「阿利海鮮」明恐停擺

桃園+7006！鄭文燦宣布：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

新婚房想做「日式木頭裝潢」夫卻搖頭！過來人揭3缺點：聽老公的

快訊／母親節後效應「病例再攀升？」　陳時中14:00說明

13K女哭窮「繳完房租剩394元」　一算租金慘被罵爆：活該

趙少康籲7月後仍須公佈確診數　「陳時中別想落跑去選舉」

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！

屏東賭債爆槍擊　雙方爆對決復仇

受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

台南24歲男吸金10億落跑！被爆花60萬叫小姐

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

即／這3天別衝南橫　梅山口到向陽預警性封閉

即／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

他改裝排氣管遭罰6000元　法官1理由撤罰單

汐止「確診跟蹤狂」持剪刀尾隨正妹

更多熱門

相關新聞

快訊／北市補習班確診SOP出爐

快訊／北市補習班確診SOP出爐

台北市副市長蔡炳坤今（6日）宣布補習班及安親班確診者處理流程，共分有5個步驟，由教育局成立專責辦公室處理，負責開立居隔及快篩試劑。

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

像退休公務員！家裡沒人…退役導盲犬「睡到翻肚」桑爆

像退休公務員！家裡沒人…退役導盲犬「睡到翻肚」桑爆

不甩聯合國求情　新加坡絞死毒犯

不甩聯合國求情　新加坡絞死毒犯

導盲犬搭捷運…竟被人「惡意拉尾巴」！牠嚇壞留陰影

導盲犬搭捷運…竟被人「惡意拉尾巴」！牠嚇壞留陰影

關鍵字：

podcast我在案發現場真實犯罪安親班死刑逃死可教化吳敏誠黃瓊瑤

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

網紅全家6人快篩陽　不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面