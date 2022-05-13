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快篩終極懶人包！購買教戰、精準篩法「陽性怎麼辦？」QA一次解惑

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲快篩需求驟增，許多新規定指引紛紛出爐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

染疫人數增加、快篩需求驟增，加上「快篩陽視同確診」新制上路，許多新防疫規定也紛紛出爐。除快篩試劑有條件開放及認證外，為方便民眾看診領藥，指揮中心也新增代領、代看措施，不過都有資格限制。《東森新媒體ETtoday》整理快篩終極懶人包，從購買限制、快篩步驟，到陽性確診處理方式等相關QA，帶民眾一次解惑。

快篩購買條件

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Q1：快篩怎麼買？

A1：鼻咽快篩以實名制方式上路，各健保特約藥局開賣。另外，四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、超市賣場（家樂福、全聯、寶雅、愛買）也皆有販售。

唾液快篩目前可先在丁丁藥局、佑全保健藥妝＆健康人生藥局及杏一藥局購買。

Q2：所有試劑都適用「快篩陽=確診」嗎？

A2：指揮中心發言人莊人祥說明，包括唾液快篩試劑，只要食藥署EUA通過，且經醫師確認就可以；但「國外帶回、非EUA」快篩則無法作為判定使用，而國內目前也開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」。

Q3：民眾要怎麼從國外自行輸入快篩？有限制？

A3：民眾可請託海外親友在當地購買後寄回國內，也有網友分享包括香港草莓網、美國亞馬遜、日本亞馬遜等網站有販售快篩並可寄送到台灣，在相關購物網站搜尋「COVID-19 Antigen Test」就可找到快篩試劑。

每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。完整EUA核准快篩試劑名單，可前往食藥署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,陰性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲目前可在市面上購買羅氏、亞培等快篩試劑。（圖／記者周宸亘攝）

「唾液VS.鼻咽」快篩差異、最精準步驟

Q4：唾液和鼻咽誰更準？

A4：

鼻咽快篩

以棉棒深入鼻腔採檢，目前是以Ct值27仍可驗出。

重症科醫師黃軒則指出，國外有研究人員發現，針對Omicron病毒，當你快篩呈陽性反應時，代表病毒Ct值低於25，屬於具有高度傳染性的階段；陰性反應預測的Ct值則已超過25，已下跌到中低量的病毒量，傳播力下降至中低階段了。

唾液快篩

中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說明，先前請長庚醫院檢驗唾液快篩，結果發現，Ct值低於23～24可驗出是否確診。而國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩韓國製的「福吉美」，根據檢附資料則顯示，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，而食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上。

不過，台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋先前曾提到，荷蘭有大規模臨床試驗顯示，唾液抗原快篩靈敏度只有66%，目前應該還無法取代鼻咽快篩，建議保守以對。

▲▼唾液快篩與鼻咽快篩比較表。（圖／記者張乃文製）

▲唾液快篩與鼻咽快篩比較表。（圖／記者張乃文製）

Q5：正確步驟流程？

A5：

鼻咽快篩

小兒科醫師陳木榮表示，先放一面鏡子在面前，接著頭稍微後仰，把棉支放進鼻孔後，呈現水平或稍微斜下的狀態。

陳木榮說，要跟口腔頂部「平行」，並向內緩緩前進，也可以用「耳朵」為假想方向前進到需要的深度，通常約是2公分。但醫師強調，重點是「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進」，也就是不要以眉心或眼睛作為假想方向前進，因為這個目標是頭顱骨底部，萬一戳破了「就進入腦袋。」

兒科醫師楊為傑補充，快篩一定要取到分泌物。在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。

▲▼▲醫師提醒自行快篩時，要留意棉支的放入方向。（圖／醫師陳木榮授權提供）

▲醫師提醒自行快篩時，要留意棉支的放入方向。（圖／醫師陳木榮授權提供）

唾液快篩

以使用說明書來看，收集唾液檢體前30分鐘請漱洗口腔。要留意在漱洗後請勿飲食及抽煙。採樣時，持續輕吐唾液直到採集半管檢體，再以採樣管帽蓋上。

將收集唾液檢體持續倒入含有萃取液的試管直到液面到達標示線。將滴管牢固地蓋上試管，按壓試管底部10次。記得在滴入檢體時，3滴即可，過多恐影響判讀結果，計時15分鐘則可得知。

▲▼唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）

▲唾液快篩使用步驟（圖／翻攝「福吉美」使用指引）※點圖可放大

Q6：誰可以使用？

A6：鼻咽採檢無年齡限制，而目前台灣核可的唾液快篩廠牌，2歲以上可使用，但按照規定，若介於2至15歲之兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試。

衛福部食藥署林欣慧簡技也說明，我國所有快篩試劑在仿單上都是採「可使用年齡正面表列」，例如韓國進口唾液快篩福吉美仿單上寫道「介於2-15歲兒童或青少年，應在家長或法定監護人陪同下進行測試」，就代表2歲以下者不適用。

Q7：什麼時間篩才對？

A7：黃軒表示，Omicron病毒大部分是無症狀為主，若有症狀，也以輕症為主，最常見的5大症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛等，這些症狀和感冒很像。而韓國之前的染疫調查發現，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下PCR篩檢或是快篩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，若是有接觸確診者的情況下，要先回想一下自己是何時、在什麼樣的情況下接觸，不用在「接觸當天」就去做快篩，而是要隔1天以上、3天內再去做採檢，因「陰轉陽」或發病的高峰期大約落在3天左右，可從第一時間得知是否感染的可能性。

他提到，潛伏期也有可能長到7至10天，民眾若不安心，可以在接觸確診者滿7至10天時，再做一次快篩。

楊為傑則說「太早篩、太晚篩，都抓不到」。一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等。完全無症狀則建議在有接觸後的第2～3天篩，若要精確一點就是第3～5天，天天篩一次。

快篩陽性通報SOP

Q8：哪些人適用？快篩陽性後流程是什麼？

A8：目前僅「居家隔離、居家檢疫、自主防疫」3類人適用，一般民眾若快篩陽性仍需前往採檢站PCR。

1. 3類對象於隔離期間，使用家用快篩檢測結果陽性，應留在家中不可外出，經醫師視訊看診確認後，方可判定確診。

2. 個案及醫師對結果如達共識，由評估醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判確診；若無共識，則可通知地方衛生局安排PCR採檢。

3. 若接到確診通知，可先告知密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

4. 完成上述動作後，等待地方衛生局安排收治隔離處所或居家照護即可，期間切勿出門。

▲▼快篩陽性=確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

Q9：確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

A9：針對採居照護的居家個案，指揮中心提供3大預約管道，健康益友APP、居家照護醫療團隊及健保行動快易通。

除可運用「健康益友」APP聯繫看診，讓醫師開立處方箋，請藥局領藥送到府外，也可向所住縣市之居家照護醫療團隊提出看診需求，像新北市每個行政區都有責任醫院提供主動評估關懷、開藥等服務，也會將處方用藥一併安排由家人帶領或送藥到府。

此外，健保系統也提供視訊問診資源，包含健保行動快易通、視訊診療網站，指揮中心表示，此管道有1萬多家診所或醫院提供專線或預約門診服務。

Q10：可以請親友代替我看診或領藥嗎？有什麼限制？

A10：可以。指揮中心今天起開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診，經醫師評估符合用藥條件者，可由代看診者於醫院領藥。

不過親友須為「非居家隔離者」，並持健保卡及確診證明，包括新冠病毒健康證明等；事前也要先依照醫院流程掛號及看診。完整124家配賦醫院名單可透過衛生福利部疾管署官網查詢。

▲▼指揮中心5/12說明，提供多元就診機制評估使用口服抗病毒。（圖／指揮中心提供）

Q11：我想就醫但不會操作視訊診療，可以改用電話嗎？

A11：可以。指揮中心宣布，開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。

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