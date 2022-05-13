有快篩！藍列蔡政府施政10大缺　朱立倫：最嚴重的是蔡英文缺同理心





▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今（13日）召開民調發布記者會，羅列出蔡政府施政10大缺、10大亂，另外民眾對施政最不滿的部分，包括物價調控、防疫措施等。國民黨主席朱立倫批評，民進黨執政6年就是缺跟亂，最嚴重的是總統蔡英文跟衛福部長陳時中缺乏同理心。

國家政策研究基金會13日召開「520蔡政府施政總檢討-民調發布會」，國家政策研究基金會執行長柯志恩指出，根據網路大數據顯示，蔡政府執政的代表字是「缺」與「亂」。

柯志恩表示，先缺造成後面的各種亂象，網路聲量分析前十大缺為缺疫苗、缺電、缺口罩、缺快篩、缺兒童疫苗、缺好空氣、缺振興現金、缺雞蛋、缺衛生紙及缺口服藥；接著造成後面的十大亂，有疫苗之亂、大停電之亂、口罩之亂、快篩之亂、兒童疫苗之亂、空污之亂、振興券之亂、雞蛋之亂、衛生紙之亂及口服藥之亂。

▲蔡英文施政十大缺、十大亂。（圖／國家政策研究基金會提供）

朱立倫指出，民進黨執政6年，大家感慨很深，就是缺跟亂，十缺十亂，尤其疫情中，從缺口罩、缺疫苗到今年缺快篩、缺藥物，最嚴重的是蔡英文跟陳時中缺乏同理心。

朱也說，對年輕人來講，薪資實質倒退、缺乏所得、缺乏薪資；對產業來說缺電缺工缺水，對民眾來講，感受非常深刻。民眾為口罩排隊、為疫苗焦慮，現在父母為快篩風吹雨淋排隊，請問這樣的政府有什麼樣感受？國民黨會提出解方，希望執政黨做好，不要再讓民眾缺缺缺缺缺、讓社會亂亂亂亂亂。

根據該份民調，蔡政府施政最不滿意前五名依次為：物價調控（55.1％）、防疫措施（33.6％）、能源政策（29.8％）、空氣品質（28.1％）、（21.9％）。

國家政策研究基金會指出，本次調查訪問時間是2022年5月3日至5月7日5天，採用電話訪問調查法，共完成1078份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。

▼國民黨智庫列蔡政府施政最不滿意前五名。（圖／國家政策研究基金會提供）