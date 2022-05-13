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她1妙招「免費帶走」全聯快篩　神操作網大讚：怎麼沒想到！

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全聯販售亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，造成快篩搶購潮，不少人不想花時間排隊，紛紛轉向至4大超商、全聯等通路購買。就有網友發文分享「免費」換得一支快篩試劑的方法，小撇步一出引起網友們大讚聰明，掀起熱烈討論。

該名網友本月11日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文分享，去全聯買絞肉，剛好看到有在賣快篩，於是利用扣點數的方式，以1800點成功換到一支快篩試劑，讓他有感直呼「不用到藥局排兩三個小時，真方便」。

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▲▼原PO分享在全聯「免費」換到一支快篩試劑的小撇步。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實說）

▲原PO分享在全聯「免費」換到一支快篩試劑的小撇步。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實說）

貼文掀起熱烈討論，不少網友覺得原PO的做法很讚，「你真聰明」、「點數用在這裡，真的很聰明」、「原來可以扣點數」、「非常貴氣的作法～超讚」、「這個好」、「點數富翁」、「很省時省事」、「欸～怎麼沒想到用點數買」。

也有網友覺得，超商、超市販售的快篩價格太高，「全家、711都有，只是一隻180（元），好貴」、「1支180真的很貴」、「180⋯⋯花不下去」、「當然1或2支比較沒差，可是當你家是4-5個人時，一個人備2支，需要近10支，就知道100元和180元的差距」、「花1支的時間跟5支的時間雖然差很多，但價格跟妳要跑5趟、被貴80塊，算算跑5趟跟1趟及80塊……去藥局排來得划算點」。

不過留言處多數網友仍提到，能不排隊、隨時買得到更重要，「昨天看到，量多，不用人擠人，比我之前買羅氏一盒五支1500元，平均一支300元還便宜」、「真的，我也願意多花80不去排隊」、「想想比之前買的一支300元便宜好多，而且不用去西藥房排隊，貴一些還可以接受，至少方便省時比較安全」、「我也覺得如果是用180元換排隊的時間，我寧願這樣」。

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