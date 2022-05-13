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焦糖瞎挺「確診者積極讓全家染疫」！　專家2點打臉：無知

記者邱晟軒／綜合報導

「焦糖哥哥」陳嘉行日前在臉書證實自己確診 ，有網友在其貼文底下分享「積極染疫、早中鏢早享受」言論，焦糖認同並回應「懂的人就懂」引發外界譁然。對此，毒理教授招名威教授直言「積極染疫」是很無知的提議。

「焦糖哥哥」陳嘉行11日在臉書發文證實自己確診，有網友留言分享「我是積極讓自己染疫，確診後又積極讓一起居隔的家人一起染，「我認真鼓勵沒染上的，趕緊想辦法讓自己染一染」。

針對網友「早中鏢，早享受」的看法，焦糖陳嘉行回應，「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

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▲▼ 。（圖／翻攝焦糖哥哥-陳嘉行）

▲焦糖粉絲得意稱「積極確診傳給全家人」、「早染早享受」引發爭議。（圖／翻攝焦糖哥哥-陳嘉行）

如何看待焦糖哥哥積極染疫的論點？招名威今天在個人臉書發文表示，「我必須說，身為公眾人物，請負起社會責任謹言慎行，『積極染疫』是很無知的提議」，第一造成醫療量能過載，醫護人員也是人，需要休息，一旦有一位醫護染疫隔離，代表其他同事要照顧的患者倍增；第二、不是每個人身體都能承受所謂的天然抗體。

招名威指出，我們要共存，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其急共存短時間造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，讓病毒可以「軟共存」，畢竟事緩則圓。

招名威認為，現階段減少出門，確實防疫，是民眾能自身做到的。病毒仍在我們周圍，NPI踩一點煞車是必須的，也有幾點問題我們還須注意，嚴防境外確診、舊案陰轉陽、疫苗突破性感染、疫苗覆蓋率不足等問題。

另外，資深媒體人黃揚明更認為積極讓家人染疫的討論串已經牽涉到違法行為，他指出，根據《傳染病防治法》第62條規定：「明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金。」

黃揚明表示，如果自己確診了，在現行Covid-19仍然是第五類法定傳染病的狀態下，若故意將病毒傳染給他人，是要負刑責的。

陳時中昨（12日）在疫情記者會上被問及此事表示，這是對個人而言的看法，現在常說疫情輕症化，就是請大家小心，不用太緊張，戒慎不恐懼，盡量不要得，得了也別太緊張，把身體顧好，但整體而言當然不希望突然多太多確診者，造成醫療量能壓力太大。

▼他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

▲▼他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）

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