積極染疫當天然疫苗？「不是共存宗旨」　醫：不會一直想得流感吧？

▲醫師認為，積極染疫當天然疫苗不是共存宗旨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

「焦糖哥哥」陳嘉行確診新冠肺炎，有網友在其臉書貼文下方留言，表示自己以「積極染疫」的方式達到全家人免疫觀點。對此，焦糖哥哥表達認同，並說，「懂的人就懂。」引發軒然大波。有醫師直言，「積極染疫」或「天然疫苗」不是共存宗旨，也認為「怎麼看待往年流感，就該怎麼看待現在的變異株。」

「積極染疫」當「天然疫苗」可行嗎？有網友在焦糖哥哥的臉書留言表示，自己面對疫情的態度是「積極染」，確診後又積極讓居隔的家人一起染疫，擁有超級抗體。但這論點引來不少批評。台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書提到，「這不是共存的宗旨。」

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姜冠宇指出，怎麼看待往年的流感，就該怎麼看待現在的變異株，「以前流感，應該也不會有想積極染疫的想法對吧？」醫師提到，專責病房會還是有快速呼吸衰竭、肺白掉的病人，年輕人也還是會有打完三劑仍不典型死亡的人，如同往年流感會有要使用葉克膜的人，所以重點是「盡量不要再感染給其他人。」

姜冠宇提到，變異株的問題在於傳染力太強，各種篩檢、醫療或通訊量能都擋不住，但改變台灣醫療就要從更有效率開始。醫師強調，很多事情都該用二八法則去看，對大多接種過疫苗的人而言，或許感染Omicron是天然疫苗，但總有人可能不是，我們要保護的正是那些少數還是會受威脅的人，這就是我們期末考的準備內容。