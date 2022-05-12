屏東+1061！師生染疫逾千人　縣府發放近萬劑快篩給各級學校

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(12)日新增1061例本土確診個案，由於全縣師生染疫累計已逾千例，縣政府今天下午起發放校園快篩劑，除了教育部配發的7488劑外，縣府也預備2500劑快篩試劑，以因應學校需求統一調度使用。

目前全縣部分班級暫停實體課程校數有81校140班，縣府教育處指出，教育部這次先行配發快篩試劑予各縣市政府，是以國小及幼兒園之教職員工生人數的15%配發；國中及高中未設有宿舍之學校以教職員工生人數的10%配發；高級中等以下學校（含特教學校）且設有宿舍學校以教職員工生人數的15%配發，縣府將持續向中央流行疫情指揮中心爭取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，390家基層診所醫師領藥、快篩服務今日起上線，衛生局表示，依中央流行指揮中心公布，在「居家隔離」、「自主防疫」、「居家檢疫」期間民眾快篩陽性，可透過遠距或視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，民眾必須在檢測卡匣（片）寫上姓名與日期，與健保卡一起拍照上傳，並在視訊診療時，出示檢測卡匣供醫師判讀，經醫事人員確認即為確診。

後續則由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。若民眾或評估醫師對於快篩陽性結果未有共識或有疑義，則通知衛生局安排PCR採撿，非上述3類民眾快篩陽性仍須經由PCR檢測判定是否確診。

縣府統計截至今日，居家隔離現管人數1371人，解除隔離674人，無違反居家隔離規範者。居家照護累計4093人，解除666人，現管3427人。5歲以下確診累計608例，92例解除隔離，無重症。6-11歲學童校園疫苗持續施打，5月11日有8校604人施打，無不適通報。

12日公佈的確診1061例個案分布區域：屏東市318案，潮州鎮58案，東港鎮94案，恆春鎮27案，萬丹鄉113案，長治鄉32案，九如鄉29案，麟洛鄉11案，里港鄉23案，高樹鄉22案，鹽埔鄉26案，內埔鄉67案、萬巒鄉7案，竹田鄉16案，新埤鄉5案，枋寮鄉26案，新園鄉42案，崁頂鄉10案，林邊鄉13案，南州鄉7案，佳冬鄉5案，琉球鄉1案，滿州鄉4案，車城鄉5案，枋山鄉5案，三地門鄉22案，瑪家鄉19案，霧台鄉5案，泰武鄉10案，來義鄉17案，春日鄉9案，獅子鄉10案，牡丹鄉3案。