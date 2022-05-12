　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門+44「增1中症」！11處確診足跡、6班機資訊曝

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣今（12）日新增44名確診案例（K249-K292），累計292例，目前收治中57例，有1例中症狀。經疫調後，密切接觸者新增匡列居家隔離者155人，解除居家隔離35例，居家隔離221例。

▲▼0512金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）

▲0512金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0512金門疫情。（圖／金門縣政府提供）

新增44例確診中，男性19例、女性25例，年齡分布20歲至30歲佔大宗，有16例；個案分屬5個家庭群聚案（10例）、1個群聚案（3例）、4個延伸案（4例），以及19個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用17床，尚有空床23床。

▲▼0512金門疫情。（圖／金門縣政府提供）

縣府也公布確診者足跡，包括5月9日江小魚餐廳、東門市場、縣立體育館；5月10日城隍廟、記德餐廳、喬安牧場（伯玉路）、究食堂、全聯（民權店）、江小魚餐廳、東門市場；5月11日全聯（民權店）、元大銀行、中華電信、文化局。

▲▼0512金門疫情。（圖／金門縣政府提供）

航空部分，包括5月9日立榮航空金門往臺北8:55航班、立榮航空臺北至金門9：40航班、華信航空臺北往金門12:15航班、華信航空高雄往金門15：55航班、華信航空臺北往金門15:40航班、立榮航空臺北至金門18：20航班；5月10日立榮航空臺北往金門11：30航班。

針對6歲至11歲國小學童打疫苗部分，今日計有116名學童施打疫苗，累計202名學童，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
獨／部北醫被爆隱匿感染　確診醫護：我咳嗽...民眾脫罩PCR
確診康復後「出現1後遺症」　他抖：以前都不會
「保險公司這次慘了！」　柯文哲：每家都虧好幾百億
免排！她實測「上網買快篩」1支62元　買100劑都有貨
快訊／《一家團圓》江宏恩快篩陽！　陳冠霖「二度隔離」
梅雨對流胞排排站！　鄭明典示警「長命移動慢」恐迎致災豪雨
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化首次新增破千　居家照護團隊上路...幫確診者送藥到府

臉書Google壟斷數位廣告　學者籲政府助談判「讓媒體取得合理報酬」

台南+2301！AI共照雲上路　快篩判讀+視訊看診一條龍服務

視訊看診「快篩陽=確診」難辨真假　醫嘆：只能信任民眾自律

金門+44「增1中症」！11處確診足跡、6班機資訊曝

像地獄！7月嬰確診2天「突喘不過氣」　送急診驚：再晚就慘了

屏東+1061！師生染疫逾千人　縣府發放近萬劑快篩給各級學校

確診康復後「出現1後遺症」他抖：以前都不會！過來人秒懂狂點頭

台東+392！2300劑抗病毒藥送抵　加開醫院與衛生所代看門診

「燒毀床包」要求退貨！奧客理由曝光...網傻眼：不要臉天下無敵

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

彰化首次新增破千　居家照護團隊上路...幫確診者送藥到府

臉書Google壟斷數位廣告　學者籲政府助談判「讓媒體取得合理報酬」

台南+2301！AI共照雲上路　快篩判讀+視訊看診一條龍服務

視訊看診「快篩陽=確診」難辨真假　醫嘆：只能信任民眾自律

金門+44「增1中症」！11處確診足跡、6班機資訊曝

像地獄！7月嬰確診2天「突喘不過氣」　送急診驚：再晚就慘了

屏東+1061！師生染疫逾千人　縣府發放近萬劑快篩給各級學校

確診康復後「出現1後遺症」他抖：以前都不會！過來人秒懂狂點頭

台東+392！2300劑抗病毒藥送抵　加開醫院與衛生所代看門診

「燒毀床包」要求退貨！奧客理由曝光...網傻眼：不要臉天下無敵

台中公布酒駕累犯　首波2人全名+正面無碼照曝光

彰化首次新增破千　居家照護團隊上路...幫確診者送藥到府

30HH尺寸太驚人！　28歲辣模脫衣爆紅卻煩惱：時時活在危險中

《婆婆》黃姵嘉出道14年獻「第一次」　設計藏細節獻給媽

江少慶PCR結果出爐！楊彬頂替一軍　羅力有好消息

台股失守萬六！大跌389點　金管會：基本面穩健

工作室大改造！眾量級開箱嗨到尖叫　家寧靈感一來打算讓Andy住陽台

料好實在熱賣半世紀！埔里「米漿」蚵仔煎、鮮菇雞湯CP值滿點

勞雇好安心　台南市勞工局提升移工照護技巧　

網紅笑叔「神複製劉畊宏」　重現《營業中》經典名菜

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

生活熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

快訊／本土+65385「3縣市病例破萬」

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

韓製唾液快篩「三大通路」都有賣！價格曝光

「致災性梅雨」明起炸4天　這2天能停班課？專家回應了

男主管傳「摳妳幾挖」OL喊職場性騷擾！2派網吵翻

過得很放縱！一群人推爆「疫苗1組合」

「學生一句話」怨九宮格！師：國中生比政府聰明

3人昏迷發病當日亡　專家籲精準快篩

快訊／今增17死！3人在家昏迷、死亡

李秉穎：若醫療崩盤居隔3+4可延長

更多熱門

相關新聞

台南共照雲AI快篩影像辨識陽性視訊看診

台南共照雲AI快篩影像辨識陽性視訊看診

台南市長黃偉哲指出，全國65385例，台南＋2301例，確診數占全國3.5％左右，因現在確診者是要居家照護，居隔者是要居隔3+4，確診者是要居家照護7天，這部分都是為了落實對於確診者跟居隔者的關懷，台南建置「共照雲」，由每一個責任醫院來負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診。

3類人快篩陽視同確診上路　醫遇身分認證等3問題

3類人快篩陽視同確診上路　醫遇身分認證等3問題

同事確診「老公3臭噴發」堅持不洗澡！　3寶媽崩潰了

同事確診「老公3臭噴發」堅持不洗澡！　3寶媽崩潰了

7月嬰確診2天　一送急診驚：再晚就慘了

7月嬰確診2天　一送急診驚：再晚就慘了

屏縣+1061!　縣府發放校園快篩試劑

屏縣+1061!　縣府發放校園快篩試劑

關鍵字：

金門確診病例足跡

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

快訊／本土+65385「3縣市病例破萬」

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面