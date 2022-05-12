金門+44「增1中症」！11處確診足跡、6班機資訊曝

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣今（12）日新增44名確診案例（K249-K292），累計292例，目前收治中57例，有1例中症狀。經疫調後，密切接觸者新增匡列居家隔離者155人，解除居家隔離35例，居家隔離221例。

▲0512金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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新增44例確診中，男性19例、女性25例，年齡分布20歲至30歲佔大宗，有16例；個案分屬5個家庭群聚案（10例）、1個群聚案（3例）、4個延伸案（4例），以及19個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用17床，尚有空床23床。

縣府也公布確診者足跡，包括5月9日江小魚餐廳、東門市場、縣立體育館；5月10日城隍廟、記德餐廳、喬安牧場（伯玉路）、究食堂、全聯（民權店）、江小魚餐廳、東門市場；5月11日全聯（民權店）、元大銀行、中華電信、文化局。

航空部分，包括5月9日立榮航空金門往臺北8:55航班、立榮航空臺北至金門9：40航班、華信航空臺北往金門12:15航班、華信航空高雄往金門15：55航班、華信航空臺北往金門15:40航班、立榮航空臺北至金門18：20航班；5月10日立榮航空臺北往金門11：30航班。

針對6歲至11歲國小學童打疫苗部分，今日計有116名學童施打疫苗，累計202名學童，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。