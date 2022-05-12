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視訊看診「快篩陽=確診」難辨真假　醫嘆：只能信任民眾自律

▲「三類人快篩陽」問診後即可判定確診　竹市公布指定18家診所。（圖／新竹市府提供）

▲居家隔離等3類對象今天起快篩陽性可由醫師認定確診。（圖／新竹市府提供）

文／中央社

居家隔離等3類對象今天起快篩陽性可由醫師認定確診，有開業診所醫師點出3大問題，包含民眾自述符合條件但沒有居隔書、長者不會使用，以及無法確認快篩結果是否屬於看診者。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為舒緩採檢量能，中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫3類對象，今天起若快篩呈現陽性，經醫師認定後可視同確診病例。

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被問到上午看診狀況，基層醫療協會理事長、林應然小兒科診所院長林應然向中央社記者表示，有3大問題，首先是如何認證身分，醫師必須透過電腦雲端系統查詢看診者身分，確認屬於3類對象，才有繼續看診的必要。

林應然指出，但雲端查不到看診者屬於3類對象，也不代表看診者不符合資格，因為現在行政系統已經癱瘓，符合資格者常常要等好幾天才會在雲端有紀錄，這種狀況只好輔導看診者繼續等，或想辦法去防疫急門診掛號做PCR。

林應然說，接著，不是所有人都那麼年輕、聰明，長者可能就不懂如何使用視訊診療系統，上午接到許多長者打電話進來要預約，只好慢慢溝通，或是請長者找年輕人幫忙。

林應然表示，最後，醫師無法查證快篩劑的檢測結果究竟是不是屬於看診者的，只能信任民眾自律，並要求看診前與健保卡一起拍進來。

台北市一名因母親確診而居家隔離的民眾說，他今天上午喉嚨不舒服，自行快篩呈現陽性，因此掛了聯合醫院忠孝院區的視訊門診，但他一說還沒拿到居隔書，馬上遭拒絕問診，也不可能自行駕車去車來速篩檢站，不知道該如何是好。

台北市衛生局表示，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫者若快篩陽性，可由關懷中心協助媒合預約視訊診療醫師評估確診，目前尚無看診及確診的統計資料。

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